Şanlıurfa'da 2'si canlı bomba 5 terörist yakalandı

Suriye’nin Haseke ilinde terör örgütü PYD/PKK kamplarında eğitim alarak Türkiye’de terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe sınırını geçen 5 terörist Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde yer alan Cırcıp Deresi mevkiinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Ceylanpınar İlçe Jandarma Karakolunda ifadeleri alınan 5 teröristten 2’sinin canlı bomba olduğu belirtildi.

Canlı bomba olduğu ileri sürülen A.A ve A. isimli teröristlerin Suriye'nin Haseki ilinde eğitim aldıkları ve Ceylanpınar ilçe merkezinde resmi kurumlar ile İstanbul Anadoluyakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları belirtildi.

Türkiye’de mühimmatlarını temin edecekleri öğrenilen teröristlerle ilgili soruşturma sürüyor.