ŞANLIURFA'DA 2'Sİ CANLI BOMBA 5 TERÖRİST YAKALANDI

Şanlıurfa'da 2'si canlı bomba 5 terörist yakalandı

Suriye sınırındaki Ceylanpınar İlçesinde 2'si canlı bomba 5 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Suriye’nin Haseke ilinde terör örgütü PYD/PKK kamplarında eğitim alarak Türkiye’de terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe sınırını geçen 5 terörist Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde yer alan Cırcıp Deresi mevkiinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Ceylanpınar İlçe Jandarma Karakolunda ifadeleri alınan 5 teröristten 2’sinin canlı bomba olduğu belirtildi.

Canlı bomba olduğu ileri sürülen A.A ve A. isimli teröristlerin Suriye'nin Haseki ilinde eğitim aldıkları ve Ceylanpınar ilçe merkezinde resmi kurumlar ile İstanbul Anadoluyakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları belirtildi.

Türkiye’de mühimmatlarını temin edecekleri öğrenilen teröristlerle ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
835
Darbeci binbaşı böyle öldürüldüDarbeci binbaşı böyle öldürüldü
Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...
Özel güvenliklerin silah kullanımında düzenlemeÖzel güvenliklerin silah kullanımında düzenleme
Sahte parayla alışveriş yaptı tutuklandıSahte parayla alışveriş yaptı tutuklandı
John Kerry'den şok DEAŞ itirafıJohn Kerry'den şok DEAŞ itirafı
BEDAŞ'tan elektrik kesintisiBEDAŞ'tan elektrik kesintisi
Atatürk Havalimanı uçuşlara kapatıldıAtatürk Havalimanı uçuşlara kapatıldı
Hikmet Karaman'dan olay sözlerHikmet Karaman'dan olay sözler
Fatih Terim için flaş Galatasaray iddiası !Fatih Terim için flaş Galatasaray iddiası !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS