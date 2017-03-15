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ŞANLIURFA'DA DEAŞ OPERASYONU: 16 GÖZALTI

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa'da yapılan DEAŞ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu iddia edilen Suriye uyruklu şahısların kaldığı evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Akçakale ilçesinde DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları bulunduğu iddia edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 16 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlıların adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
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