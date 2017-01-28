ŞANLIURFA’DA EŞEKLER DONDU

Şanlıurfa’da eşekler dondu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dışarıda kalan eşekler dondu.

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 Siverek-Diyarbakır yolunun 20’nci kilometresinde bulunan Güvercin kırsal Mahallesi'nde çekilen görüntülerde kar yağışı nedeniyle eşeklerin evlerin saçaklarının altına sığınmaya çalıştığı ve üstlerinin karla kaplı olduğu gözlendi. Soğuk havada yaşam mücadelesi veren eşeklerin vücutlarının tümünün buz tuttuğu ve vatandaşlar tarafından ahırlara alınarak kurtarıldıkları öğrenildi.

2013 ve 2015 yıllarında da aynı manzara yaşanmıştı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karlık kırsal Mahallesi'nde 2013 yılında, Çıkrık kırsal Mahallesi'nde ise 2015 yılında soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle eşekler yine buz tutmuş, vatandaşlar tarafından ahırlara alınarak kurtarılmıştı.

İHA
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