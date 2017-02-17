ŞANLIURFA'DA HAKİM VE SAVCI LOJMANIN YAKININDA PATLAMA

Şanlıurfa'nın Yenişehir Mahallesi'ndeki hakim ve savcı lojmanlarının yakınında, bugün saat 20.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamada yaralıların olduğu belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ 15 YARALI VAR

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir ilçesindeki patlamanın bombalı araçla gerçekleştirildiğini açıklarken olayda 3 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

BOZDAĞ: TERÖRLE MÜCADELEMİZİ ZAAFA UĞRATAMAYACAKLAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıya Twitter adresinden tepki gösterdi. Terör saldırılarının Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacağını söyleyen Bozdağ açıklamasında şunları kaydetti:

“Şanlıurfa Viranşehir'de hâkim, savcı ve zabıt kâtiplerine dönük terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları/yaptıranları şiddetle lanetliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yargı camiamıza büyük geçmiş olsun. Bu terör saldırısı, sadece yargı görevi yapanlara değil, aynı zamanda hukuka, adalete, milletimize, devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü/terör saldırısı, Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle kararlı/etkin mücadelemiz sürecektir. Hâkim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir.”

KIZILAY: KAN SEVKİYATI YAPILDI

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından patlama sonrası yaptığı açıklamada, kan sevkiyatının ilgili hastanelere yapıldığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Viranşehir'deki terör saldırısıyla ilgili Vali Güngör Azim Tuna'dan bilgi aldı. Erdoğan, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa Allah'tan rahmet, 15 yaralıya acil şifa dileğinde bulundu.