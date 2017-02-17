  • ŞANLIURFA'DA HAKİM VE SAVCI LOJMANIN YAKININDA PATLAMA
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç mesajı
  • MEB öğretmen ataması için tarihleri açıkladı
  • Kütahya'da 'gizli ilişki' cinayeti
  • Olay karikatür Gırgır'ın sonunu getirdi

ŞANLIURFA'DA HAKİM VE SAVCI LOJMANIN YAKININDA PATLAMA

ŞANLIURFA'DA HAKİM VE SAVCI LOJMANIN YAKININDA PATLAMA

Şanlıurfa'da bir site bahçesinde patlama meydana geldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Şanlıurfa'nın Yenişehir Mahallesi'ndeki hakim ve savcı lojmanlarının yakınında, bugün saat 20.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamada yaralıların olduğu belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ 15 YARALI VAR

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir ilçesindeki patlamanın bombalı araçla gerçekleştirildiğini açıklarken olayda 3 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

BOZDAĞ: TERÖRLE MÜCADELEMİZİ ZAAFA UĞRATAMAYACAKLAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıya Twitter adresinden tepki gösterdi. Terör saldırılarının Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacağını söyleyen Bozdağ açıklamasında şunları kaydetti:

“Şanlıurfa Viranşehir'de hâkim, savcı ve zabıt kâtiplerine dönük terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları/yaptıranları şiddetle lanetliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yargı camiamıza büyük geçmiş olsun. Bu terör saldırısı, sadece yargı görevi yapanlara değil, aynı zamanda hukuka, adalete, milletimize, devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü/terör saldırısı, Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle kararlı/etkin mücadelemiz sürecektir. Hâkim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir.”

KIZILAY: KAN SEVKİYATI YAPILDI

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından patlama sonrası yaptığı açıklamada, kan sevkiyatının ilgili hastanelere yapıldığını duyurdu.

2355563.jpg

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Viranşehir'deki terör saldırısıyla ilgili Vali Güngör Azim Tuna'dan bilgi aldı. Erdoğan, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa Allah'tan rahmet, 15 yaralıya acil şifa dileğinde bulundu.

AA
2051
-
GırGır özür dilediGırGır özür diledi
Taş bulan üniversiteye koşuyorTaş bulan üniversiteye koşuyor
6 öğretmene taciz davasında şok: FETÖ'cü sandık, taş attık6 öğretmene taciz davasında şok: FETÖ'cü sandık, taş attık
Gökçek Gül'ün eski danışmanına fena kızdıGökçek Gül'ün eski danışmanına fena kızdı
Economist yazdı: ''Erdoğan o hayalinden vazgeçti''Economist yazdı: ''Erdoğan o hayalinden vazgeçti''
Kadın sürücü ortalığı fena karıştırdıKadın sürücü ortalığı fena karıştırdı
Bu kez elbise giydilerBu kez elbise giydiler
MHP Buldan ve Serinhisar teşkilatları feshedildiMHP Buldan ve Serinhisar teşkilatları feshedildi
Erdoğan'dan kritik açıklamalar !Erdoğan'dan kritik açıklamalar !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS