Şanlıurfa’da kuş ölümleri halkı korkutuyor

Suruç ilçesine bağlı bazı merkez ve kırsal mahallelerde binlerce kuş, bilinmeyen bir nedenle ölüyor. Yaşanan kuş ölümleri vatandaşları tedirgin ederken İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri ise ölen kuşlardan numune alarak Adana Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderdi.

PİKAPLARLA TAŞINDI

Ölen kuşlar Suruç Belediyesi görevlileri tarafından toplanarak kepçeyle kazılan çukurlara gömülüyor. Pikaplarla boş bir alana getirilen kuşlar, kepçe ile kazılan çukura konuluyor. Üzerine kireç dökülen kuşlar daha sonra ise toprakla kapatılıyor. Kuş ölümlerinin ilçe genelindeki bir çok mahallede yaşanırken, özellikle eski Yatılı Bölge Okulu, Üçpınar ve Aligör mahallelerinde ve çevresinde daha fazla kuş ölümü olduğu öğrenildi.

Son bir aydır kuş ölümlerinin yaşandığını ve bunun kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen Ferhat Doğan, “Son bir ayda durum böyle. Kuş ölümleri günden güne artıyor. Özellikle ağacı bol olan mahallelerde her ağacın altında 2 ya da 3 ölü kuş bulunuyor. Yetkililer buna bir çözüm bulsunlar” şeklinde konuştu.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Murat Yahlizade de kuş ölümleri nedeniyle bölgede incelemede bulunurken, ölümlerin neden kaynaklandığını tespit etmek için gerekli numunelerin alındığını belirtti.