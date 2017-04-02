Şanlıurfa'da mağara kavgası: 4 yaralı

Şanlıurfa’da iki aile arasında dağdaki mağara nedeniyle yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde iki komşi aile arasında kavgası yaşandı. Dağlık alanda evleri bulunan iki komşu aile arasında hazine arazisi üzerinde bulunan ve hayvanların konulduğu mağara yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden toplam 4 kişi vücutlarına aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda TOMA, zırhlı araç ve polis ekibi sevk edildi. Bölgede şu an herhangi bir gerginliğin olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.