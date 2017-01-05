ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU: 21 TUTUKLAMA

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 21 tutuklama

Şanlıurfa'da PKK'ya yapılan terör operasyonunda 21 kişi tutuklandı.

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Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın da yer aldığı 21 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliye sevk edilen 64 zanlıdan, aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın da yer aldığı 21 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 196 kişiden, aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın bulunduğu 64'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan aralarında Cin ile Taş'ın da yer aldığı 21 kişi tutuklandı, 43 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 13 Aralık 2016'da düzenlenen operasyonda, Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş, Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Viranşehir, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerinin belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 196 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 91 kişiden 37'si tutuklanmıştı.

AA
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