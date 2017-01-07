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ŞANS OYUNLARI LİSANSI VARLIK FONU'NA DEVREDİLDİ

Şans oyunları lisansı Varlık Fonu'na devredildi

At yarışları ve şans oyunlarına dair lisanslar 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

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Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbi̇rler Alınması Hakkındaki 680 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içi ve dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içi ve dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, topluca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına at yarışları düzenleme amacına yönelik olarak tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmazlar ile üzerlerindeki yapı ve tesisler, 49 yıl süresince lisans sahibi fonun kullanımına sunuldu.

Söz konusu kararnameye göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, lisans süresince yurt içinde at yarışları düzenleyemeyecek ve düzenletemeyecek, yurt içi ve dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içi ve dışından müşterek bahis kabul edemeyecek.

Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izleme ve denetleme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında olacak.

- Milli Piyango lisansı Varlık Fonu'na devredildi

Öte yandan, karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek benzer şans oyunlarına ilişkin lisans da 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü kişilere devredilmesinden sonra, Milli Piyango İdaresi lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemeyecek ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremeyecek. Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye Milli Piyango İdaresi yetkili olacak.

AA
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