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SAPIĞI CİNSEL HAZ DUYMADIĞI İÇİN SERBEST BIRAKTILAR

Sapığı cinsel haz duymadığı için serbest bıraktılar

Meksika'da mahkeme, okul çağındaki kız çocuğunu kaçırıp tecavüz eden bir genci cinsel haz duymadığı gerekçesiyle serbest bıraktı.

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İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre; 21 yaşındaki Diego Cruz, kıyı şehri Veracruz’un önde gelen ailelerine mensup dört kişilik bir arkadaş grubunun üyesiydi.

Sosyal medyada “Los Porkys” takma adıyla anılan arkadaşlar, özel okuldan sınıf arkadaşlarını 1 Ocak 2015’te yeni yıl partisinden ayrılırken kaçırdılar.

Yargıç Anuar Gonzalez, dün kamuoyuna açıklanan kararında, “Cruz, mağdurenin memelerine dokunmak ve parmaklarıyla penetrasyon yapmakla suçlanmasına rağmen, cinsel bir kasıtla hareket etmedi. Bu nedenle cinsel saldırıdan suçlu bulunmadı” ifadesine yer verdi.

Olayın ardından İspanya’ya kaçan ve daha sonra Meksika’ya iade edilen Cruz’un serbest bırakılması, insan hakları aktivislerinin tepkisiyle karşılandı.

Meksika mahkemesinin bu kararı, ülkede “nüfuzlu kişilerin hukukun üstünde olduğu yönündeki” kanıyı daha da güçlendirdi.

Cinsiyet meseleleri üzerinde çalışan Estefania Vele Barba, tepkisini “Ona cinsel anlamda dokundu fakat haz duymadı. Bu cinsel taciz değil mi şimdi?” diye dile getirdi.

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