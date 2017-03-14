Sapık komşu kapı deliğinden taciz etti !

İstanbul'da lise öğrencisi yarı çıplak halde kapı deliğinden izleyip taciz eden komşu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi Aleyna K., 20 Temmuz'da okuldan çıktı ve eve geldi. Annesi Emine K. o sırada işteydi. Aleyna K., evin kapısında tıkırtılar duydu. Kapıya yönelip kapı deliğinden bakan genç kız, karşı komşusu Hüseyin G.'yi gördü. Hüseyin G., yarı çıplak halde kapı anahtar deliğinden kızı izliyordu. Genç kız, komşusundan korkarak kendisini odaya kilitledi. Bu sırada annesini arayarak durumu anlattı. Eyüp Polis Merkezi'ne başvuran Emine K., kızı Aleyna'yı taciz eden komşusu Hüseyin G.'den şikâyetçi oldu. Yürütülen soruşturma sonunda komşu Hüseyin H. hakkında dava açıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen genç adam, önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.