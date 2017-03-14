SON DAKİKATÜRKİYE'DEN AVRUPA BİRLİĞİ'NE SERT TEPKİ
  • Atatürk'ün yerine Erdoğan'ı koydu, ortalık karıştı
  • Flaş iddia: Başbakan Yıldırım, Hollanda Başbakanı ile buluşacak
  • Akılalmaz olay ! Nükleer ''tespih'' yatalak etti, üstüne davalık oldu
  • Türkiye'den Hollanda için yaptırım kararı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

SAPIK KOMŞU KAPI DELİĞİNDEN TACİZ ETTİ !

Sapık komşu kapı deliğinden taciz etti !

İstanbul'da lise öğrencisi genç kızı yarı çıplak halde kapı deliğininden izleyip taciz eden komşu için istenen ceza belli oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul'da lise öğrencisi yarı çıplak halde kapı deliğinden izleyip taciz eden komşu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi Aleyna K., 20 Temmuz'da okuldan çıktı ve eve geldi. Annesi Emine K. o sırada işteydi. Aleyna K., evin kapısında tıkırtılar duydu. Kapıya yönelip kapı deliğinden bakan genç kız, karşı komşusu Hüseyin G.'yi gördü. Hüseyin G., yarı çıplak halde kapı anahtar deliğinden kızı izliyordu. Genç kız, komşusundan korkarak kendisini odaya kilitledi. Bu sırada annesini arayarak durumu anlattı. Eyüp Polis Merkezi'ne başvuran Emine K., kızı Aleyna'yı taciz eden komşusu Hüseyin G.'den şikâyetçi oldu. Yürütülen soruşturma sonunda komşu Hüseyin H. hakkında dava açıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen genç adam, önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Sabah
1295
-
Eşine tecavüz eden koca için istenen ceza belli olduEşine tecavüz eden koca için istenen ceza belli oldu
YGS'yi 1 dakikayla kaçıran gence sürpriz !YGS'yi 1 dakikayla kaçıran gence sürpriz !
AK Partili vekil: Almanya ve Hollanda'ya teşekkür etmeliyizAK Partili vekil: Almanya ve Hollanda'ya teşekkür etmeliyiz
''Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı''''Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı''
HOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASIHOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Klasik otomobilini Bahçeli'ye hediye edecekKlasik otomobilini Bahçeli'ye hediye edecek
Songül Karlı'dan kürtaj itirafıSongül Karlı'dan kürtaj itirafı
İzdivaç programları için de KHK geliyorİzdivaç programları için de KHK geliyor
Kara Harp Okulu açılış töreni ilklere sahne olduKara Harp Okulu açılış töreni ilklere sahne oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS