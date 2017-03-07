  • Geçen yıl 8 Mart'ta boşandı, dün akşam öldürüldü
  • MİT'ten Bylock raporu: 30 bin kişi aranıyor
  • Bakan Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e ''Sen git nonoşlarla birlikte ol''
  • Erdoğan: ''Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu ?''
  • Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

SAPIK YPG'Lİ TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANDI !

Sapık YPG'li terörist İstanbul'da yakalandı !

İstanbul'da düzenlenen operasyonda çocuk istismarı suçundan aranması olan YPG'li terörist yakalandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü YPG üyesi bir terörist gözaltına alındı. Eylem planladığı öne sürülen teröristin çocuğa istismar suçundan da aranması olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması olan YPG üyesi bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Nizamettin C. isimli teröristin Beyoğlu'nda saklandığı adres belirlendi. Terörle Mücadele Özel Timleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, YPG'li terörist Nizamettin C. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, 1 adet hafıza kartı ve 2 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

YPG'li terörist çocuk tacizcisi çıktı

Gözaltına alınan şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette yapılan detaylı incelemelerde, teröristin terör örgütü YPG üyesi olduğu ve PKK'lı teröristlerle irtibata geçerek İstanbul'a geldiği öğrenildi. Eylem planladığı öne sürülen teröristin "çocuğa cinsel istismar" suçundan da arandığı ortaya çıktı.

YPG'li terörist İstanbul'da yakalandı !

İHA
3121
-
''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti
Akşener'den şok referandum iddiasıAkşener'den şok referandum iddiası
Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."
İşte cinsel organının boyuyla övünen milletlerİşte cinsel organının boyuyla övünen milletler
'Fuhuş kartviziti'ne ilk tutuklama'Fuhuş kartviziti'ne ilk tutuklama
Sinan Oğan'dan canlı yayında olay açıklamalarSinan Oğan'dan canlı yayında olay açıklamalar
Gülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi olduGülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi oldu
Babası bakandı kendisi bakkalBabası bakandı kendisi bakkal
33 milyon liraya aldığı arsayı 370 milyona sattı33 milyon liraya aldığı arsayı 370 milyona sattı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS