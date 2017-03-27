Saplandığı buzun içinden böyle çıkarıldı

2 kişilik kanolu kurtarma ekibi, yaşlı adama ulaşmak için zaman zaman buzları yara yara zaman zaman da buzun üzerinde ilerledi. Nihayet ulaşılan talihsiz adam, beline kadar buzlu suya gömülmüş halde ve oldukça bitkin vaziyetteydi. Hemen kanoya alınan adam, hızla karaya çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.