Saran: ''Spor kanalı kurmak hayalimdi''

Koç Üniversitesi Sarıyer Kampüsü’nde Ekonomi Kulübü üyelerinin yatırım kavramını profesyonellerden öğrenmesini sağlayan ve üçüncü kez düzenlenen Yatırım Eğitimi 17 etkinliğine Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran da konuk oldu.

Yedi farklı sektörde faaliyet gösteren öncü şirketlerin bünyesinde yer aldığı Saran Group’un başarı hikayesini öğrencilere anlatan Saran, kendisini başarılı kılan en önemli olgunun ise spor olduğunu ve spor sayesinde doğru hedefler belirlemeyi öğrendiğini söyledi.

“Büyük denizde küçük balık olmak yerine, küçük denizde büyük balık olmayı tercih ettim”

Sadettin Saran, Saran Group’un başarı hikayesini ise şu şekilde özetledi:

“Amerika’daki üniversite yıllarımda oradaki spor yayıncılığı sektörünü çok yakından takip ederek kariyerimi bu sektörde inşa etme kararı almıştım. Ama oradaki büyük denizde küçük balık olmak yerine, küçük denizde büyük balık olmayı tercih ettim.

Türkiye’ye geri döndükten sonra 1995 yılında Saran Group’u kurdum. İlk amacım da Türkiye’de spor yayıncılığı alanındaki boşluğu doldurmaktı. Amerikan kanallarından aldığım içerikleri Türk televizyonlarına sattım. Özel kanalların açılmasıyla birlikte daha da büyüme fırsatı bulduk.

Sektörü sağlıklı bir şekilde analiz ederek yaptığımız doğru yatırımlarla sektörde öncü hale geldik. Bugün Saran Medya, spor yayını pazarlamasında dünyada ilk 5’te. Medyanın yanı sıra yayıncılık, online, turizm, havacılık, hizmet ve savunma sektörlerinde de Türkiye’ye hep ilkleri getirdik. Çünkü kendimize doğru hedefler belirliyoruz.”

“S Sport’la Premium içerikler sporseverlerle buluşacak”

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, spor yayıncılığı alanındaki son yatırımları S Sport projesiyle ilgili detayları da öğrencilerle paylaştı:

“Saran Group olarak sosyal sorumluluk vizyonumuzun merkezinde eğitimle sporu aynı platformda buluşturmak yer alıyor. Bugüne kadar ülkemizin pek çok bölgesinde 16 spor salonu inşa ederek binlerce çocuğun bu tesislerden yararlanmasını sağladık. Ayrıca engelli bireylerin toplumsal entegrasyonunu kolaylaştırmak için özel sporculara yönelik tüm etkinliklerin de destekçisi konumundayız.

Spor yayıncılığı sektöründeki son yatırımımız olan Premium içerikli spor kanalı S Sport’la da sosyal sorumluluk vizyonumuzu sporseverlere aktaracağız. İngiltere Premier Ligi, NBA ve Formula 1 gibi dünyanın en önemli spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturacak, pek çok çocuğumuzun spor kültürüyle tanışmasını sağlayacağız. Spordan aldığımızı, spor üzerinden topluma geri vereceğiz.”

“Yöneticilerimizin yüzde 57’si, çalışanlarımızın da yüzde 50’si kadın”

Etkinliğin soru cevap bölümünde Saran Group’un insan kaynakları politikasını da öğrencilerle paylaşan Saran, grup içerisindeki tüm çalışanların yüzde 50’sinin, yöneticilerin de yüzde 57’sinin kadın olduğunu belirtti.

Sadettin Saran ayrıca çalışanlarına yetki ve sorumluluk vermeyi ilke edindiğini belirtirken, iş yaşamında takım çalışması, disiplin ve şeffaflığın önemine vurgu yaptı.