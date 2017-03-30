Sarıyer Akademi çıtayı yükseltti

28 Mart’ta açıklanan YGS sonuçları, Sarıyer Akademi’nin gün geçtikçe çıta yükselttiğini gösterdi. Türkiye genelinde 2 milyon öğrencinin girdiği sınavlarda daha önce “ilk 5 Bin” başarısı gösteren Sarıyer Akademi için ilk 5 Bin artık sıradan bir başarı oldu. İlteber Özdemir‘in 175. Liğinin yanı sıra 680, 1200, 1300 sırası başta olmak üzere 2 Bin ila 5 Bin bareminde bir çok öğrencisi bulunuyor.

Sami Görey: Marka okulları bile geride bıraktık

Geçen yıl 96 kurum arasında 45. olan Sarıyer Akademi’nin, bu yıl sayıları 120’ye ulaşan ve aralarında İstanbul Erkek Lisesi ve Robert Koleji gibi köklü okulların bulunduğu listede 8 ila 15.lik arasında dolaştıklarını söyleyen Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey, hedeflerinin daha başarılı sonuçlar almak olduğunu söyledi.

YGS Türkiye 175.si İlteber Özdemir: Atatürk’ün açtığı yolda ileyleyeceğim.

Sarıyer Akademi’den aldığı eğitimle YGS’de 175. Olma başarısını elde eden İlteber Özdemir, Sarıyer Akademi’de ki değişik soru tipleri, sınav stratejisi ve tamamlayıcı konularla başarıyı yakaladığını ve LYS’de de birinciliği hedeflediğini söyledi. Makina Mühendisliği okumak istediğini söyleyen Özdemir, Atatürk’ün açtığı yolda ilerleyeceğini, Atatürk’ün hedef gösterdiği bilime ve gelişmeye her zaman açık olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.