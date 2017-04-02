Sarıyer Belediyesi hizmet binasına kavuştu

Sarıyer Belediyesi Yeni Hizmet Binası görkemli bir törenle Sarıyer halkına kapılarını açtı. Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ev sahipliğinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen açılışın kurdelesi Sarıyer halkı tarafından kesildi. Açılışta sahne alan Ferhat Göçer binlerce kişiyi coşturdu.

İstanbul’un en eski ve gözde semtlerinden olan Sarıyer, yeni açılan belediye hizmet binası ile dünyada bir ilke imza attı. Pınar Mahallesi’nde gerçekleşen görkemli törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bir araya gelerek önemli mesajlar verdi. Ferhat Göçer’in de şarkılarıyla renk kattığı törende, binlerce kişinin oluşturduğu kalabalık İzmir Marşı’nı söyledi.

"Tek adamın değil, 80 milyonun sözü geçsin"

Binanın temel atma törenine de katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılışta bulunduğu için mutlu olduğunu söyleyerek 16 Nisan referandumu hakkında önemli mesajlar verdi. Binlerce vatandaşa seslenen Kılıçdaroğlu, 16 Nisan’da demokrasi için, bayrağımız için, çocuklarımız için vatanımız için oy kullanacağız. Oyumuzu hayırlı bir şekilde kullanacağız. Demokrasiye sahip çıkacağız. Sandığa giderken de yalnız gitmeyeceğiz, komşumuzu, arkadaşımızı, akrabamızı da yanımıza alacağız. Tek adamın değil 80 milyonun sözü geçsin diye sandığa gideceğiz. Hayırınız hayırlı olsun’ diye konuştu.

"Bugün düğün günümüz"

Açılışta konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 33 yıl sonra aynı çatı altında toplanan Sarıyer Belediyesi için bugünün tarihi bir gün olduğunun altını çizerek,

“7 Ocak 2012 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte temelini attığımız yeni hizmet binamızın açılışı için toplandık. Sarıyer Belediyesi 1984 yılından bu yana ilk defa bir hizmet binasına kavuşuyor. Bizim bu heyecanımıza ortak olduğunuz için, böyle bir tesisin açılışını yapmış olduğumuz için gurur duyuyoruz. Bugün bizim ve tüm Sarıyer’in düğün günü. Bizler bu binayı açarak sadece ilçemizi ve ülkemizi modern bir binaya kavuşturmadık. Aynı zamanda verdiğimiz sözleri tutabilecek bir iradeye sahip olduğumuzu gösterdik” diye konuştu.

"Çalışan insan kötülük düşünmez"

Sarıyer halkı ile birlikte ortak akılla yürümeye devam edeceklerini belirten Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Bizim yolumuz sevgi yoludur. İnsanlığa hizmet yoludur. Bizim aşkımız sevdamız Sarıyer’dir. Çünkü biliyoruz ki çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamaz. Çalışmayanlar ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Hz. Ali’nin sözüdür bu.”

"Kamu kaynağını en verimli şekilde kullandık"

“Bugün açılışını yaptığımız Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası sadece Türkiye’de değil dünyada da bir ilk. Bunu gururla, ısrarla, bir mühendis olmanın gururuyla söylüyorum. Bu binanın temelinde bu çocukların sevgisi, Sarıyerlinin emeği, alın teri, parası var. Kendi öz bütçemizle ve akılcı harcamalarla kamu kaynağını en verimli şekilde kullanmış olmaktan gurur duyuyoruz. Bu gurur hepimizin duyurusuyla açılışına davet ettiğimiz hizmet binamız 33 yıl sonra tüm birimleri tek çatı altında topluyor. Bu sayede belediye hizmetlerinde hız artacak, ayrıca belediyemiz için büyük tasarruf olacak.”

‘Hiç iş kazası yaşamadık’

“Gururla söylemek istiyorum ki, binamızın yapımı sırasında hiçbir iş kazası olmadı. Bu bizim için çok önemli. Ayrıca hemen arkamızda yer alan bir kültür merkezi de iki ay sonra hizmete açılacak. Onun yanında İstanbul Boğazı’nın oluşum müzesini de halkımıza armağan ederek dünya uygarlık tarihinin eksik bir halkasını tamamlamış olacağız.”

Konser sonunda Şükrü Genç ve Ferhat Göçer özgürlük için güvercin uçurdu.

SARIYER’E 450 MİLYON DOLAR KAZANDIRDI

33 yıldır ilçe genelinde yaklaşık 20 farklı noktada hizmet veren birimlerini tek çatı altında toplayan bina ile büyük tasarruf sağlanacak. Yaşar Kemal Kültür Merkezi ile birlikte açılan belediye binası 450 milyon dolarlık varlığa sahip.

YEŞİL BİNA SERTİFİKALI

Tüm dünyada geçerli “Yeşil Bina” sertifikasına (BREEAM) sahip bu büyüklükteki ilk kamu binası niteliğindeki Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, enerjisinin bir bölümünü kendisi üretiyor. Türkiye’nin en büyük yeşil binasında; su güneş enerjisiyle ısıtılıyor, yağmur suları 800 bin litrelik kapasiteye sahip depolarda arıtılıyor. Kanalizasyona doğrudan gitmesi gereken su dışındaki lavabo suları, toplanıp arıtılarak rezervuarlara tekrardan veriliyor.

TASARRUFTA ÇITA YÜKSELTTİ

Sürdürülebilir arazi planlaması, su ve enerji, ekolojik malzeme kullanımı, hava kalitesi, atıkların kontrolü ve kirlilik gibi özellikleriyle benzerlerine göre yüzde 30 daha fazla tasarruf sağlayan Sarıyer Belediyesi’nin yeni Ana Hizmet Binası, insan sağlığı ve doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde tasarlanarak, kamu binalarından beklenen çıtayı da yükseltti.

Sarıyer halkına kapılarını açan 93 bin metrekarelik dev merkez, yenilenebilir enerji sistemlerine sahip. Engelsiz olma özelliğiylede dikkat çeken merkez, tüm vatandaşlara kolay ulaşım imkanı sağlıyor.