Sarıyer Belediyesi yeni hizmet binasını açıyor

Sarıyer’in tam 30 yıldır özlemini çektiği Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası Pınar Mahallesi’nde 1 Nisan’da hizmete açılacak. İlçe genelinde yaklaşık 20 farklı noktada hizmet veren Sarıyer Belediyesi birimlerini tek çatı altında toplayacak dev binada adeta yok yok…

TEMELİNİ KILIÇDAROĞLU ATMIŞTI

Belediye Başkanı Şükrü Genç’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte temelini attığı ve hem yeşil, hem de akıllı bina olma özelliği taşıyan Sarıyer Belediyesi’nin Pınar Mahallesi’ndeki yeni hizmet binası 3 bloktan oluşuyor. 26 müdürlüğü tek bir binada toplayacak olan, içerisinde kültür merkezi ve müzelerin de olacağı hizmet binasının açılışı 1 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek.

Sarıyer Belediyesi Başkanlık Binası, Kültür Merkezi ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve İstanbul Boğazı ilişkili herşeyi kapsayan sunumların yapılacağı DEMOPARK ‘ı da içerecek olan Boğaz Müzesi, BREEAM sertifikalı – Yeşil ve Engelsiz Erişim özelliklerine sahip olacak. ‘Yeşil Bina’ benzerlerine göre yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu sağlayacak. Binanın arsa alanın 17,000 m2’lik bir alana sahip olduğu, toplam kullanım alanın ise 93.000 m2 olduğu biliniyor.

400 MİLYON DOLARLIK KATMA DEĞER!

Belediye Hizmetlerinde tüm birimlerin bir arada toplanacağı Başkanlık Binası bina değeri olarak Sarıyer İlçesine 400 Milyon Dolar değer kattı, Akıllı binanın projesinde maliyeti emsalleri üzerinden en tasarruflu maliyette yapıldığı metrekare fiyatının 1000 tl ye geldiği belirtiliyor. Başkanlık Hizmet Binası yanında inşaatı devam etmekte olan 650 kişi kapasiteli Kültür Merkezi, Türkiye’nin ilk Boğaz Müzesi de yakın zamanda biteceği belirtiliyor.

Türkiye’nin Yeşil Bina özelliğinde olan en büyük binası kabul edilen Sarıyer Belediyesi Başkanlık Binası, Enerjisinin yüze 10’unu kendi karşılayacak, Binadaki su güneş enerjisiyle ısıtılacak. Yağmur suları 800 bin litrelik kapasiteye sahip depolarda toplanıp arıtılacak. Kanalizasyona doğrudan gitmesi gereken su dışındaki lavabo suları, toplanıp arıtılarak rezervuarlara tekrardan verilecek. Başkanlı Binası 800 araçlık oto parka sahip.