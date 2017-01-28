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SARIYER BELEDİYESİ'NE EN İYİ TİYATRO ŞENLİĞİ ÖDÜLÜ

Sarıyer Belediyesi'ne En İyi Tiyatro Şenliği ödülü

Sarıyer Belediye Tiyatrosu, Tiyatro Gazetesi’nin ‘Anadolu Tiyatro Ödülleri’ töreninde Mahallelerde Tiyatro Şenliği ile ‘En İyi Tiyatro Şenliği Ödülü’ne layık görüldü.

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Ödülü, Sarıyer Belediye Tiyatrosu tarafından geleneksel hale getirilen ve büyük ilgi gören ‘Mahallelerde Tiyatro Şenliği’ projesiyle Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç adına Başkan Yardımcısı İsmail Erdem aldı.
 
Başkan Şükrü Genç’i temsilen kendisine takdim edilen ödülü alan Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem yaptığı konuşmada; “Sarıyer Belediyesi olarak tiyatroya ve tiyatrocuya verilmesi gereken önemin farkındayız ve bunun için çabalıyoruz. ‘Mahallelerde Tiyatro Şenliği’ ile tiyatroyu mahallelerde, meydanlarda ve parklarda halkımızla buluşturuyoruz. Bu sebeple bizi ödüle layık gören Tiyatro Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Uslu’ya ve Anadolu Tiyatro ödülleri’ne teşekkür ederim. Sizlerle aynı ortamı paylaştığım için onur duyuyor, ekibimizi de tebrik ediyorum” dedi.
 
Makedonya Kültür Bakanı’da törendeydi
 
Mekadonya Kültür Bakanı Elizabeta Kanceska Milevska’nın da katıldığı ödül törenini bir çok sanatçı, yönetmen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi takip etti. Geceye ayrıca Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Dereli, Sarıyer Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni M.Gökhan Bulut’un yanı sıra tiyatronun duayen simaları Mazlum Kiper, Tamer Levent, Sinan Bengier, Yılmaz Gruda , Mehmet Özgür’de geceye damgasını vuran isimler oldular.  

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