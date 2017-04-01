Sarıyer'de bir işyerine böyle kurşun yağdırdılar!

Olay; Sarıyer Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bulunan bir iş yerine motosiklet ile gelen iki şahıs iş yerine kurşun yağdırdı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar paniğe kapılıp olay yerinden kaçışırken, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplileri yaptığı çalışmalarda olayda kullanılan motosikletin plakasını tespit ederek, O.T. ve Y.B. isimli şahıslara ulaştı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sırasında M.Ö. isimli bir kişi ise olayın gerçekleştiği iş yerine gelerek dükkan sahibinin akrabasına ateş etti. Meydana gelen olayın ardından ekipler tarafından yapılan eşzamanlı operasyonlarda M.Ö., İ.H.P, O.K., İ.K., O.YT, Y.B., H.A., isimli şahıslar kullandıkları silahlar ile birlikte yakalandı. Olayda yaralanan kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vatandaşların panik anları kamerada

Görüntülerde silah seslerini duyan vatandaşların panikle olay yerinden kaçıştığı görülüyor. Olayda yaralanan şahsın hastaneye getirilişi de güvenlik kameralarına yansıdı.