YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

SARIYER'DE CAMİDE ŞOK SALDIRI: 2 YARALI

Sarıyer'de camide şok saldırı: 2 yaralı

Sarıyer Çayırbaşı Cezayirli Hasan Paşa Camii'nde pompalı tüfekli saldırıda 2 kişi yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sarıyer Çayırbaşı Cezayirli Hasan Paşa Camii'nde meydana gelen olayda bir saldırganın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastananeye kaldırıldı. Olayın nedeni bilinmiyor ancak siyasi bir yönünün olmadığı değerlendiriliyor.

Sarıyer'de camide şok saldırı: 2 yaralı

Görgü tanıklarının söylediğine göre cemaatin namaz için camide bulunduğu sırada yaşanan olayda, saldırgan pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Polis olay yerini güvenlik şeridiyle çevirip incelemelerine başladı. Caminin camlarında saldırganın silahından kurşun izleri görüldü.

 

Sarıyer'de camide şok saldırı: 2 yaralı

DHA
277
Olaydan yaralı kurtulanlar saldırı anını anlattıOlaydan yaralı kurtulanlar saldırı anını anlattı
Afyonkarahisar’da av ölümle son bulduAfyonkarahisar’da av ölümle son buldu
Bireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyorBireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyor
Bakan'dan elektrik arızasıyla ilgili açıklamaBakan'dan elektrik arızasıyla ilgili açıklama
'Türkiye saldırı altında iddiası'' olay oldu'Türkiye saldırı altında iddiası'' olay oldu
İstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacakİstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacak
Kundakçı teröristlere operasyon anı kameradaKundakçı teröristlere operasyon anı kamerada
İşte Noel Baba kostümlü teröristİşte Noel Baba kostümlü terörist
Talihsiz yavru ölüme terk edildiTalihsiz yavru ölüme terk edildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS