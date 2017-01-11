Şarkıcı Gülşen anne oldu

Haziran ayında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan Gülşen, anne oldu. Çiftin bebeklerine 'Azur Benan' ismini verdiği öğrenildi. Renkli Sayfalar'a telefonla bağlanan Ozan Çolakoğlu, hem Gülşen'in sağlık durumundan bahsetti hem de Azur Benan isminin nasıl oluştuğunu anlattı.

Ünlü popçu Gülşen, bu sabah bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. İsim konusunda uzun süre kararsızlık yaşayan Gülşenve Ozan Çolakoğlu çifti sonunda bir karara vararak isim konusunda anlaştı. Peki, çiftin bebeklerinin ismi ne oldu? Renkli Sayfalar'a bağlanan Ozan Çolakoğlu, Gülşen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve bebeklerinin ismini açıkladı. Renkli Sayfalar'a bağlanan Ozan Çolakoğlu, Gülşen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve bebeklerinin ismini açıkladı.

İsim konusunda uzun süre kararsızlık yaşayan çift bebeklerine 'Azur Benan' ismini verdi. Peki, Azur Benan ne demek? Merak edilen bu soruya yanıt, Ozan Çolakoğlu'ndan geldi. İşte, Azur Benan isminin anlamı!

'HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Ozan Çolakoğlu Renkli Sayfalar'a telefonla bağlandı, duygularını canlı yayında anlattı.

"Bebek ikimize de benziyor. Benan ismini annesi koydu, parmakla gösterilen örnek kişi anlamında. Azur ismini ben koydum. Çok sevdiğim bir isimdi. Gök mavisi anlamında. Doğuma girdim, doğduğu anda kendimi tutamadım ağladım. 9 ay boyunca karında, sonra karşınızda görüyorsunuz çok garip bir duygu. Vakti gelmişti. Kontrole gitmiştik, doktor daha fazla bekletmeyelim sizi dedi. Erken sezaryen gibi bir durum olmadı. Sezeryan düşünüyorduk, normal doğuma girdi. Ben kendimi kaybettiğim için Gülşen'e çok dikkat edemedim ruh haline, ağlamıştır herhalde. Maşallah boylu poslu, tosun gibi bir çocuk. Eğer onu bırakıp stüdyoya gidebilirsem, gittiğim gün Benan için bir şarkı yapacağım. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah "