Şarkıcı İzel'in niçin kilo aldığı ortaya çıktı

Yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Öğden’in üstlendiği, Esin Civangil, İzel Çeliköz, Metin Keçeci, Dilara Büyükbayraktar, Enis Boztepe, Ayhan Işık, Ata Ekşioğlu gibi isimlerin yer aldığı ‘İyi ki doğdun abla’ adlı filmin çekimleri İzmir’in Dikili ilçesindeki İslamlar Mahallesi’nde devam ediyor. Filmin yapımcılığını ve senaristliğini de üstlenen genç yönetmen, filmde oyuncu olarak da yer alırken, ünlü şarkıcı İzel Çeliköz’de ilk defa bir filmde rol alarak oyunculuk hayatına adım attı. BKM oyuncularından ünlü komedyen Metin Keçeci de, ilk defa bir drama filminde oynadı. Filmin kostümlerini ise Türkiye’nin ünlü modacısı Sıddık Süren hazırlıyor.

EKİMDE VİZYONDA

Babasının Dikili’nin İslamlar Mahallesi’nden, annesinin ise Ayvalık’ın Küçükköy’den olduğunu ifade eden yönetmen Onur Öğden, filmin ekim ayında vizyona gireceğini ifade etti. Öğden, "Geçen sene ilk filmim olan ‘Benim Hikayem’i Ayvalık’ta çekmiştim. Bir ay sonra vizyona girecek. Vizyon süreci devam ederken de boş durmak istemedim. Bir gecede karar verip, bu filmin senaryosunu yazmaya başladım. Filmi de babamın köyünde çekmek istedim. Burada atmosfer çok güzel. İyi bir film meydana çıkacak. Ekim ayında vizyona gireceğini düşünüyorum” dedi.

İZEL İÇİN İLK

İlk defa bir sinema filminde oynayacak olan sevilen sanatçı İzel Çeliköz ise "İzmir’in çok güzel bir ilçesi olan Dikili’deyiz. ’Ben hep şarkı söylerim, başka bir şey yapmam’ derdim ama büyük konuşmamak gerekiyormuş. Beş yıl önce Onur Öğden ile bir klip yapacaktık. Klip çekemedik ama şimdi onun filminde oynuyorum. Benim için bir ilk bu çok heyecanlıyım. İlk defa sahneye çıktığımda, nasılsam bu da benim için öyle bir şey. Aslında heyecanımı biraz kaybettiğim bir dönemde Onur, ‘Hızır gibi’ yetişti. Tekrar o heyecanımı yaşıyorum. Bu arada albümüme de ara verdim. Yarısı yapıldı, yarısı filmin bitmesini bekliyor” diye konuştu.

NEDEN KİLO ALDI?

Son zamanlarda fazla kilo almasının gündeme geldiğini ifade eden İzel Çeliköz, bunun nedenini de açıkladı. İzel, "Bu arada ben bir açıklama yapmak istiyorum. Son zamanlarda benim kilomdan bahsediliyor. ‘İzel neden kilo aldı, İzel’i tanıyamıyoruz’ diye. Bunun nedeni sevgili yönetmenim. Film için kilo almamı istedi. Ben de film için kilo aldım" şeklinde konuştu.

Filmde Alzheimer’li bir kızı canlandıran ve ‘Ekmek Teknesi’, ‘Köylü Güzeli’, ‘Arka sıradakiler’ gibi yapımlar ile de tanınan oyuncu Esin Civangül ise, "Bu filmde aşk, drama, gülme her şey var. Burada çekimlerimiz çok keyifli geçiyor. Tüm ekip bir aile gibi olduk” ifadelerini kullandı.

Yine ’Organize İşler’, ’Vay Başımıza Gelenler’, ’Hacivat Karagöz neden öldürüldü?’ adlı filmlerle bilinen, sevilen komedi oyuncusu Metin Keçeci da şöyle konuştu:

"Onur bu film için bana geldiğinde, ‘yeni bir film çekiyoruz; ama drama, seni biliyorum komedi’ dedi. ‘Olsun’ dedim. Oyuncu dediğiniz zaman karakterler arasında ayrım yapmaz. Bu sebeple bu filmde yer aldım.”