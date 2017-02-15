  • Teröristlere bomba yağdı !
  • Mahalle savaş alanına döndü !
  • Bahçeli'den Akşener'e çok sert sözler
  • Eski futbolcular için flaş karar !
  • Antalya'da aile katliamı: 4 ölü

SAS TİMLERİ EL BAB'DA !

SAS timleri El Bab'da !

El Bab'da devam eden operasyonda EYP temizleme aşamasına geçildi. Operasyona SAS timleri de katılıyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab’da büyük oranda kontrolü sağlayan TSK, mahallelerde mayın, bubi tuzağı ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleme aşamasına geçti. Operasyonda Aralık 2015’te Cizre’de birçok tuzağı etkisiz hale getiren Deniz Kuvvetleri Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı’na bağlı timler de görev almaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçen yıl 9 Aralık’ta Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında başlattığı operasyonla El Bab’da önemli ölçüde kontrolü sağlarken, kent merkezinde ele geçirilen mahallelerde mayın, bubi tuzağı ve el yapımı patlayıcıların (EYP) temizlenmesine geçildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) Komutanlığı Mayın İmha Timleri’nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı’na bağlı timler de görev almaya başladı. EYP, bubi tuzağı ve mayın temizlemede son derece uzman olan SAS timleri, terör örgütü PKK’nın Güneydoğu’daki şehir yapılanmasına karşı Aralık 2015’te Cizre’de de görev alarak, birçok tuzağı etkisiz hale getirmişti.

3750 EYP, 66 MAYIN İMHA EDİLDİ

Askeri kaynaklar, El Bab’da terör örgütü DEAŞ’ın evlerde ve sokaklarda akıl almaz yöntemlerle tuzaklama yaptığını belirterek, bu tuzakların temizlenmesinin zaman aldığını, bu nedenle tam kontrol sağlamanın uzadığını söyledi. Aynı kaynaklar, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başladığı 24 Ağustos 2016 ile 9 Şubat 2017 tarihleri arasında Suriye’nin kuzeyinde ele geçirilen bölgelerde 3 bin 750 EYP ve 66 mayının imha edildiği bilgisini paylaştı. TSK’nın Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilgili bilgilendirmesine göre, dün sabah saat 07.00’ye kadar yapılan hava harekâtları ve karadaki çatışmalar sonucu 26 DEAŞ’lı terörist öldürüldü. Türk savaş uçakları, 41 bina ile 1 bombalı araç ve 1 komuta kontrol merkezini imha etti. Topçu atışlarıyla da 135 DEAŞ hedefi baskı altına alındı. Bu arada Türk Özel Kuvvetler’e bağlı keskin nişancılar, El Bab ile Kabbasin arasındaki bir bölgede DEAŞ’tan aldıkları bir binaya ‘Sniper Kafe’ adını verdi. Özel kuvvetler, Türk bayrağı astıkları duvara Fransızca, ‘Le Cafe de Sniper’ yazdı. Fotoğrafı, güvenlik uzman Abdullah Ağar sosyal medyada paylaştı.

RUSYA İLE GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Askeri kaynaklar, 9 Şubat’ta Rus savaş uçağının El Bab’da Türk tankçıların kaldığı karargâhı vurmasından sonra, Türk ve Rus askeri makamları arasında daha kapsamlı ve etkin koordinat birimleri kurulması için iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini söylediler. Görüşmelerde birimlerin nasıl oluşturulabileceğinin konuşulduğu bildirildi.

1 PYD/PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Mardin Nusaybin’in karşısında terör örgütü PYD / PKK kontrolünde olan Suriye topraklarından Türkiye’ye ateş açıldı. Hudut emniyetinde görev yapan güvenlik güçlerini hedef alan PYD/PKK unsurlarına, Türk topçu birliği anında misliyle karşılık verdi. 1 PYD/PKK’lının öldüğü tespit edildi.

Hürriyet
0
-
İntiharın ardından 108 milyon lira kayıp para çıktıİntiharın ardından 108 milyon lira kayıp para çıktı
Türkiye ile Rusya arasında ''güvenli bölge'' kriziTürkiye ile Rusya arasında ''güvenli bölge'' krizi
Kanser diye 7 kez ameliyat oldu, gerçek şoke etti !Kanser diye 7 kez ameliyat oldu, gerçek şoke etti !
MHP'de sürpriz istifaMHP'de sürpriz istifa
Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !
Trump'ın Türk danışmanından Gülen bombasıTrump'ın Türk danışmanından Gülen bombası
FETÖ okulunda gizli kasa bulunduFETÖ okulunda gizli kasa bulundu
"Gülen'i iade edelim" diyen ABD'li danışman istifa etti"Gülen'i iade edelim" diyen ABD'li danışman istifa etti
Eşine yakalanan çapkın kocadan dev firmaya davaEşine yakalanan çapkın kocadan dev firmaya dava
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS