SAT komandolarına mini denizaltı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın geliştirilmesi için bağışladığı mini denizaltı üzerinde çalışmalarına başladı. Sualtı komandolarını taşımak için tasarlanan mini denizaltı için 5 bilim çalışma grubu kuruldu. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Mevcut durumunun analizinin ardından yeni bir modelinin tasarımı için çalışacağız. Hidrodinamik, denizcilik, kontrol-otomasyon, modelleme ve yapısal analizler için ekipler oluşturduk" dedi.

5 ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre; Scuba (aletli-tüplü dalış) ekipmanı kullanan 4 SAT komandosunu su altından nakletmek ve yüzer hedeflere saldırmak için üretilen mini denizaltı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAT Komutanlığı tarafından YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'ne bağışlanmıştı. Gemi inşası ve gemi makineleri alanında son yıllarda adından en çok söz ettiren üniversite olan YTÜ, 8.5 metre boyundaki mini denizaltının geliştirilmesi için farklı bilim dallarından oluşan 5 çalışma grubu kurdu.

100 METRE DERİNLİĞE DALABİLİYOR

Yüzer hedeflere saldırmak için üretilen mini denizaltının 100 metre derinliğe dalabildiğini ve 8 küçük torpido atabildiğini söyleyen YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, öncelikle denizaltının geçemediği deniz testlerinin belirleneceğini belirtti. Prof. Dr. Yılmaz, "Çeşitli AR-GE çalışmalarında kullanılacak ıslak tip bu mini denizaltının önce mevcut durumunu analiz edeceğiz. Daha sonra geliştirilmesi ve yeni bir modelinin tasarımı için çalışmalara başlayacağız. Bu kapsamda hidrodinamik, denizcilik, kontrol-otomasyon, modelleme ve yapısal analizler için 5 ayrı bilim grubu oluşturduk. Fakültemizdeki 11 bilim insanı bu çalışmaları yürütecek. Bilim grupları kendi alanları ile ilgili analizleri yaparken sorunlu kısımların iyileştirilmesine çabalayacak. İyileştirilmiş bir modelinin tasarımı gerçekleştirilecek. Daha sonra dışarıdan bir firma ile üretimi için çalışılacağız. Tasarımın iki, üretimin ise bir yıl süreceğini düşünüyoruz. Edineceğimiz tecrübe ve bilgi birikimi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yürüttüğü milli denizaltı projesine de destek vermek istiyoruz" diye konuştu.

8,5 METRE BOYUNDA, 1,5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

İngiltere'de üretilen Swimmer Delivery Vehicle (SDV) adlı mini denizaltı, 8,5 metre boyunda ve 1,5 metre yüksekliğinde. Suyun altına dalmak için tankları doldurduğunda 4 ton ağırlığına erişen mini denizaltıda 4 tam teçhizatlı SAT komandosu 30 deniz mili (55 km) mesafeye gidebiliyor. Aletli dalış ekipmanı ile denizaltıya binen komandolar yüzer hedeflere 8 torpido atabiliyor. 100 metre derinliğe kadar dalabilen denizaltının benzeri YTÜ de yüksek teknoloji ile üretilecek.