SAT timleri Kardak'ta tam teçhizat bekliyor

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri son günlerde birçok kez sınır ihlali yaptı. Bu yüzden Türk ve Yunan botları zaman zaman burun buruna geldi. Önceki gün Türk Sahil Güvenlik Botları karasularımıza giren Yunan botlarını kovaladı. Sosyal medyaya düşen bu fotoğrafta ise Türk Ordusu’nun en başarılı özel birimlerinden biri olan SAT komandolarının Kardak çevresinde devriye atarken görüldü. Tam teçhizatlı Türk SAT komandolarının Yunan botlarının tacizine karşı hazır kıta beklediği öğrenildi.

Yunan SAT’ları inşaat malzemesi taşıdı

Yunan SAT komandoları, dün saat 12.30’da Kardak Kayalıkları’na 1 mil uzaklıktaki Leros Adası sınırlarında kalan Nis Pltta Kayalıkları’na 3 zodyak botla inşaat malzemesi taşıdı. Kayalıklarda yarım saat bekleyen 3 Yunan botu daha sonra Leros Adası yönüne hareket ederek bölgeden ayrıldı. Kardak’a 1 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası’nda da askeri hareketlilik yaşandığı görüldü. Saat 16.30 sıralarında bu adadaki Yunan botlarının Kardak’a yönelmesi Türk botlarını da harekete geçirdi. İki Türk Sahil Güvenlik Botu ile 1215 bordo numaralı ‘Kuşadası’ isimli karakol botu engel olmak için kayalıklara daha da yaklaştı. Bunu gören Yunan botları rotalarını değiştirip, Kardak’tan uzaklaştı.