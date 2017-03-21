Satanist cinayetinde flaş karar

Ortaköy Mezarlığında 1999 yılında 17 yaşındaki Şehriban Coşkunfırat'ı satanist cinayete kurban eden 3 hükümlünün, Coşkunfırat ailesine toplamda 142 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

Türkiye'nin ilk satanist cinayeti olarak anılan Şehriban Coşkunfırat davasında 16'şar yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilen cinayet hükümlüleri Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer'e karşı Coşkunfırat ailesinin açtığı tazminat davası 2 yıl sonra karara bağlandı.

İstanbul 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacılar ve davalılar katılmadı. Duruşmada Şehriban Coşkunfırat'ın ailesini avukat Onur Demirbozan temsil etti. Avukat Demirbozan davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, olayın çok vahim olduğunu belirterek, davalılar Engin Arslan, Zinnur Gülşah Dinçer ve Ömer Çelik'in, baba Mehmet Coşkunfırat'a 13 Eylül 1999 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte 22 Bin TL maddi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca davalıların, baba Mehmet Coşkunfırat'a 30 Bin TL, diğer davacılar Ceylan İmirli, Ayten Coşkunfırat, Derya Coşkunfırat, Hülya Benli, Deniz Coşkunfırat ve Suna Coşkunfırat'a ise yasal faiziyle birlikte 15 "er Bin TL manevi tazminat olmak üzere toplamda 142 Bin TL ödemesine karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı yerinde görmesi halinde, davalılar, tazminatı eşit şekilde taksitle ödeyecek.

"Hayatları boyunca unutmasınlar istiyoruz"

Kararı değerlendiren Coşkunfırat ailesi avukatı Onur Demirbozan, "Davayı açmaktaki amacımız, 16 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan hükümlülerin hayatları boyunca bu cinayeti unutmamasıydı. Her yerde karşılarına çıkmasını istiyoruz. Duyduğumuz kadarıyla davalılardan biri evlenmiş, Zinnur kendini dine adamış. Hatta Zinnur, mahkemeye "Allah bile affediyor, kendimi dine verdim. Çok pişmanım. İstanbul'da yaşamak istemiyorum" diye dilekçe göndermişti. Bir de zaman aşımı olduğunu iddia etmişti" dedi.

Olayın geçmişi

İstanbul Ortaköy'de 13 Eylül 1999'da 8 çocuklu ailenin kızı Şehriban Coşkunfırat, Engin Arslan, kız arkadaşı Zinnur Gülşah Dinçer ve Ömer Çelik tarafından öldürülmüştü. Coşkunfırat, 17 Ağustos depreminin ardından yaşanan 5.8'lik artçı deprem üzerine Engin Arslan'ın, "Bugün ayın 13'ü. Şeytanla konuştum, kurban istiyor. Deprem de işaretiydi. Şehriban'ı seçtim" sözleri üzerine vahşice bıçaklanarak öldürülmüştü. Arslan, Dinçer ve Çelik müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Hükümlüler 16 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilmişti.