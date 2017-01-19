YEREL HABERLER
Adana Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

SATIN ALDIĞI EVDEKİ KASADAN 5 TABANCA ÇIKTI

Satın aldığı evdeki kasadan 5 tabanca çıktı

Adana'da 15 yıldan beri kullanılmayan bir binanın 4'üncü katındaki dairede bulunan kasadan 5 tabanca çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Merkez Seyhan İlçesi'nin Karasoku Mahallesi'ndeki Yüreğir İşhanı'nı 4'üncü kattaki daire, sahipleri iflas edince terk edildi. Yaklaşık 15 yıl boyunca kullanılmayan daire, geçtiğimiz günlerde icra yoluyla satıldı. Kimliğini açıklamak istemeyen bir işadamı daireyi, satın aldı.

Ofis olarak kullanmak istediği dairede tadilat yaptırmak isteyen işadamı, akşam saatlerinde çilingir yardımı ile binaya girdi. Uzun süre kullanılmadığı için yabani güvercinlerin yuvası haline gelen daireye giren işadamı, eski sahiplerinin bıraktığı çelik para kasasını fark etti. Kasayı da çilingire açtıran işadamı, eski dosyaların arasında 5 tabanca buldu. İhbar üzerine eve gelen polis, silahları incelemek üzere "delil torbası'na koyarak Kriminal Laboratuvarı'na götürdü.

Satın aldığı evdeki kasadan 5 tabanca çıktı

DHA
1014
Yurttaki oğlunu almaya giden anne şok geçirdiYurttaki oğlunu almaya giden anne şok geçirdi
İzmir'deki aile katliamında sır çözüldü !İzmir'deki aile katliamında sır çözüldü !
Uçak enkazına yağmaUçak enkazına yağma
Kuleli Askeri Lisesi müze oluyorKuleli Askeri Lisesi müze oluyor
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok !Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok !
FETÖ'nün elebaşı Gülen'e anksiyete teşhisi konmuşFETÖ'nün elebaşı Gülen'e anksiyete teşhisi konmuş
AVM otoparkında fuhuş skandalıAVM otoparkında fuhuş skandalı
Eski Kaymakam Kadir Güntepe gözaltındaEski Kaymakam Kadir Güntepe gözaltında
Ahmet Hakan'ın kendisi de olmadığının farkındaAhmet Hakan'ın kendisi de olmadığının farkında
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS