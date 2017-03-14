Satiye'nin 20 yıllık erkeklik savaşı !

Karabük'te çift cinsiyetli (hermafrodit) olarak dünyaya gelen, ancak kız olduğu sanılarak ailesi tarafından pembe nüfus cüzdanı çıkartılan 39 yaşındaki Satiye Akgül, 20 yıldır erkek olmak için mücadele veriyor.

Ailenin 5 çocuğundan ortancası olarak, çift cinsiyetli dünyaya gelen Satiye Akgül, büyük bir dram yaşıyor. Ailesi, kız olduğunu sandıkları çocuklarına babaannesi Satiye'nin adını verdi ve pembe nüfus cüzdanı çıkardı. Satiye Akgül 15 yaşına kadar kız olarak yetiştirildi. Kız çocuklarıyla oynayarak büyüyen Satiye Akgün, vücudundaki değişimlere önce bir anlam veremedi. 15 yaşına geldiğinde ise sakalları çıkmaya başladı. Bunun üzerine doktora götürülen Satiye Akgül'e her iki cinsel organı da gelişmediği için çift cinsiyetli tanısı kondu.

"Adımı Savaş yapacağım"

Kendisini kadından çok erkek hisseden Satiye bir dizi ameliyatlar geçirdiğini ve 20 yıldır kimliğini değiştirmek için uğraştığını söyleyerek, "Erkek olduğumu genetik olarak resmi raporlarla ispatladım. Raporlarımı avukata vererek dava açtım ama avukat bir türlü ilgilenmedi. Yaşım 39 ve yaklaşık 20 yıldır bir hukuk savaşı veriyorum. Bir an önce kimliğimin değiştirilmesini istiyorum. Hukuk savaşı verdiğimden Satiye olan adımı "Savaş" yapmak istiyorum. Devletimden tek isteğim kimliği değiştirsinler" şeklinde konuştu.

"Hayatımın normale dönmesini istiyorum"

Perişan durumda olduğunu ve pembe kimlik nedeniyle her gittiği iş yerinden geri çevrildiğini alay konusu olduğunu da belirten Satiye Akgül, "Evlilik yaptım ama resmi nikah bile yapmadım. İşe bile giremiyorum. Benle alay edip kız Satiye gel, kız Satiye git diyorlar. Bunalım içindeyim. Ben de bir insanım ve bu ülkenin vatandaşıyım. Tek dileğim mavi bir kimlik alıp normal bir hayat yaşamak istiyorum. Şu anda ölsem mezarımda ne yazacak onu bile düşünüyorum. Acaba Mehmet kızı Satiye mi diyecekler, yoksa Mehmet oğlu Satiye mi diyecekler" ifadesinde bulundu.