Satranç turnuvası için Cübbeli Ahmet alarmı

Szöcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Cübbeli Ahmet Hoca'nın “Satranç tavladan da kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Satranç oynayan kişi insanların en yalancısı, lanetlenmiştir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir” sözleri çoğu kesimden tepki gördü.

Tartışmalar sürerken, Türkiye Satranç Federasyonu, Antalya'da düzenlenecek olan “2017 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası” için alarma geçti. Federasyon, turnuvanın yapılacağı yerlerden ek güvenlik önlemi alınması konusunda Valilik ve Emniyet'e başvurdu. Antalya'daki şampiyona 21-27 Ocak 2017 tarihleri arasında 7-8 yaş ve 9–12 yaş grupları arasında yapılacak. Federasyon yetkilileri SÖZCÜ'ye şu açıklamayı yaptı: “O şahsın sözlerinden sonra da önlemlerin daha da artırılması için harekete geçtik. Güvenlik olarak her türlü tedbiri almış durumdayız.” Federasyon, endişe duyup da turrnuvadan çocuklarını çeken aileler olduğu iddialarını da yalanladı. Öte yandan Türkiye Satranç Federasyonu, Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamalarına sert tepki gösterdi ve hukuki süreç de başlattı.

ÇELİK: SATRANÇ OYNARIM, HERKESE TAVSİYE EDERİM

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ‘Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün satranç oynanmasıyla ilgili açıklamasına atıfta bulundu. Çelik şunları söyledi: “Bizde ağır kimlik problemleri var. En sonunda satrancı getirdik. Ben satranç oynarım. Herkese de oynamasını tavsiye ederim. Satrancın hele din adına yasaklanması gibi bir şeyi son derece akıl dışı bulurum. Keşke umut ederim ki Türkiye'de bütün çocuklar, satranç öğrenerek ilkokulu bitirseler. Bu, aklın neşedir. Aklın meydan okumasıdır. Birisi satranç oynasaydı, satrancın yasaklanması gibi bir yanlış cümle kurmazdı.”