SAUNADA FACİA: 3 KİŞİ CAN VERDİ

Saunada facia: 3 kişi can verdi

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir saunada çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Dumandan etkilenen sauna müşterileri ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Berlin itfaiyesi yetkilileri, 80 kişilik bir ekip ve 30 itfaiye aracıyla olaya müdahale ettiklerini ve yangını kısa bir zamanda kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Olay anında Sauna Kulübünde 30 müşterinin olduğu, on beş müşteriye olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, hastaneye kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, saunanın bulunuduğu 7 katlı binada oturanlar da tahliye edildi.

907
Osmaniye'de mide bulandıran olay !Osmaniye'de mide bulandıran olay !
O silahın ne olduğu ortaya çıktıO silahın ne olduğu ortaya çıktı
Seks tuzağıyla gasp ediyorlar !Seks tuzağıyla gasp ediyorlar !
Ahmet Türk'ten fotoğraf açıklamasıAhmet Türk'ten fotoğraf açıklaması
Ece Seçkin öğrencileri coşturduEce Seçkin öğrencileri coşturdu
Zihinsel engelli çocuk ölü bulunduZihinsel engelli çocuk ölü bulundu
Kılıçdaroğlu: "Bu iş parti değil, vatan meselesi"Kılıçdaroğlu: "Bu iş parti değil, vatan meselesi"
Dolmuşla otobüs çarpıştı !Dolmuşla otobüs çarpıştı !
Ataşehir'de büyük yangın !Ataşehir'de büyük yangın !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS