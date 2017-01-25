Savaş ilan etti

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini taşıması halinde "Kudüs'ün kurtarılması için özel bir güç oluşturulması gerektiğini" belirtti.

Sadr yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması halinde Kudüs'ün kurtarılması için özel güç oluşturulmalı. Arap Birliği bu konuda ya ciddi bir tavır sergileyerek meseleyi çözmeli ya da kendini feshetmeli." ifadesini kullandı.

Sadr, İslam İşbirliği Teşkilatı'na da konuyla ilgili "sembolik olmayan gerçek ve ciddi bir tutum sergilemesi" çağrısında bulundu.

Irak'taki ABD temsilciliklerinin hemen kapatılmasını isteyen Sadr, aynı şekilde tüm İslam ülkelerindeki ABD ve İsrail büyükelçiliklerine de izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Açıklamada ayrıca "Biz, barışçıl oldukları sürece barıştan yanayız. Yoksa tüm kapılarımızı kendilerine kapatırız." ifadeleri yer aldı.

ABD'de başkanlığı devralan Donald Trump, seçim sürecinde, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Trump, son olarak bir İsrail gazetesine yaptığı açıklamada da vaadini unutmadığını belirterek, "Ben verdiğim sözden vazgeçmeyen biriyim." demişti.

ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor ancak söz konusu yasa 21 yıldır Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.