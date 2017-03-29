Savaş uçakları peş peşe havalandı

Şemdinli'deki uçak hareketliliği sabah saat 07.30'da başladı. Yüksekova İlçesi yönünden gelen ve alçaktan uçan uçaklar, Şemdinli üzerinden geçerek Irak sınırına doğru yöneldikleri görüldü.
Hareketlilik yaklaşık 1 saat sürdü.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde bugün sabah saatlerinde yoğun uçak hareketliliği meydana geldi.
Şemdinli'deki uçak hareketliliği sabah saat 07.30'da başladı. Yüksekova İlçesi yönünden gelen ve alçaktan uçan uçaklar, Şemdinli üzerinden geçerek Irak sınırına doğru yöneldikleri görüldü.
Hareketlilik yaklaşık 1 saat sürdü.