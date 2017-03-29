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Hakkari \ Şemdinli
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SAVAŞ UÇAKLARI PEŞ PEŞE HAVALANDI

Savaş uçakları peş peşe havalandı

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde bugün sabah saatlerinde yoğun uçak hareketliliği meydana geldi.

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Şemdinli'deki uçak hareketliliği sabah saat 07.30'da başladı. Yüksekova İlçesi yönünden gelen ve alçaktan uçan uçaklar, Şemdinli üzerinden geçerek Irak sınırına doğru yöneldikleri görüldü.

Hareketlilik yaklaşık 1 saat sürdü. 
 

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