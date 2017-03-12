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SAVAŞTAN KAÇAN SURİYELİLER MESLEK SAHİBİ OLUYOR

Savaştan kaçan Suriyeliler meslek sahibi oluyor

Hatay'da, savaşta sakatlanan Suriyelilere meslek eğitimi veriliyor.

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Suriye'deki iç savaş sırasında sakat kalan ve Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne yerleşen Suriyeliler'in geçimlerini sağlamalarına destek olmak için meslek eğitimi veriliyor.

Reyhanlı'da gönüllü kadınların kurduğu ABD'de yaşayan Suriyeli Hanedi Evan'ın desteklediği Hayat Eğitimi Merkezi'nde, Suriye'deki iç savaş sırasında sakatlananlara bilgisayar ve fotoğraf makinesi kullanımı, muhasebe, telefon ve elektronik eşya tamirciliği, Türkçe, İngilizce dil eğitimi verilerek meslek sahibi olmaları sağlanıyor.

Bilgisayar mühendisliği eğitimi yarım kalan 25 yaşındaki Semir El Haddad, 3 yıl önce Humus kentinde hava saldırısında yaralandığını belirterek, şöyle dedi:

"Bacaklarım tutmuyor. Tekerlekli sandalye kullanıyorum. Burada yarım bıraktığım bilgisayar eğitimimi alıyorum. Kendimi geliştirip hem meslek sahibi olacağım ve hem de kendi işimi de kurabileceğim. Başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan yaşayacağım. Geleceğin Suriye'sinde başkalarına da faydalı olmayı umut ediyorum."

Humus kentinde 2 yıl önce savaş uçağı saldırısında şarapnel parçaları ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını anlatan Abdurrahman Casim ise, merkez bünyesinde eğitim alarak kendini geleceğe hazırladığını belirterek, bu imkanı en iyi biçimde değerlendireceğini söyledi.

Merkez Müdürü Feyza El Awad, gönüllü kadınlar olarak, iç savaş sırasında saldırılarda, çeşitli yerlerinden yaralanan ve sakat kalan yetişkinlerin meslek sahibi olmalarını ve kendi işlerini yaparak geçinmelerini sağlamaları amacıyla proje geliştirdiklerini söyledi. Awad, şöyle konuştu:

"Merkez olarak hazırladığımız proje kapsamında araştırma yaptık. Ülkemizdeki iç savaşta yaralanan ve sakat kalanları belirleyerek projemizi anlattık. Bu insanlar arasında lise ve üniversite öğrencileri de bulunuyor. Merkezimizde vatandaşlarımızın uzman eğiticiler tarafından eğitilerek meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. İlk etapta 50 kişi ile işe başladık. 12 yaş ile üzerinde olanları eğitime aldık. 10 eğitmen görev yapıyor. Amacımız, meslek sahibi olsunlar, kendi imkanları ile hayata tutunsunlar ve ayrıca geleceğin Suriye'sinde söz sahibi olsunlar. Kadınlar için de bir projemiz var. İlerleyen günlerde uygulamaya koyacağız."

DHA
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