Savcı Atilla Taş'ın tahliyesini istedi

FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik aralarında Said Sefa, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun da bulunduğu 25’i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada sanıkların savunması sona erdi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 gün boyunca süren duruşmada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Savcı, Atilla Taş’ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın tahliyesini istedi.

İşte tahliyesi istenenler; Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyit Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu.

TAŞ ‘İHANET ETMEDİM’ DEMİŞTİ

Atilla Taş, attığı tweetlerle FETÖ’nün propagandasını yapmakla suçlanıyordu. Duruşmada önceki gün savunma yapan şarkıcı Atilla Taş “Vatani görevimi Güneydoğu'da yaptım. Terörle mücadele ettim. Vuruldum. Bacağımda mermiyle yaşıyorum. Tek üyesi olduğum örgüt, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sürekli devletimin yanında oldum. Bu ülkeye asla ihanet etmedim” demişti.