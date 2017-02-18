Savcıdan olay yaratan ''hayır'' paylaşımı

Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin Twitter hesabından referandumla ilgili yaptığı paylaşımlar tartışma yarattı.

Hürriyet gazetesinden Ceren Deniz'in haberine göre Başsavcıvekili mesajlarında referanduma ‘Hayır’ oyu verecek olanların terör örgütü PKK’ya destek olacağını savundu ve PKK ile aynı muameleyi göreceklerini belirtti. Savcının mesajları şöyle:

“Vereceğiniz oy, aynı zamanda PKK’ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin.” “PKK anayasa referandumunda ‘hayır’ çağrısı yapmış. Sandıkta ‘hayır’ diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok.”

Başsavcıvekili sekreteri aracılığıyla yaptığı açıklamada konuyla ilgili görüş belirtmek istemediğini belirtti ve önce profil fotoğrafıyla unvan bilgisini, daha sonra paylaşımlarını sildi.