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SAVCININ ARACINA SALDIRAN BABA-OĞUL İÇİN KARAR ÇIKTI

Savcının aracına saldıran baba-oğul için karar çıktı

İzmir'de Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Kabasakal'ın aracını durdurarak camlarını indiren baba ve oğlu için karar verildi.

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Kabasakal'ı trafikte sıkıştırıp aracının camlarını indiren baba ve oğul hakkında karar çıktı. Adliyeye sevk edilen baba tutuklanırken, oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Torbalı Adliyesine gitmek için aracıyla yola çıkan Torbalı Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Kabasakal, Kuşçuburun Mahallesi bölgesinde aracıyla seyir halindeyken baba ve oğlun saldırısına uğramıştı. Gözaltına alınan 55 yaşındaki Yunus Y. ve 24 yaşındaki Metin Y., daha sonra adliyeye sevk edildi. Duruşma sonunda, baba Yunus Y. tutuklanıp Buca Cezaevine konulurken, Metin Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Savcının aracına saldıran baba-oğul için karar çıktı

Olay

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Torbalı ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Torbalı Adliyesine gitmek için aracıyla yola çıkan Torbalı Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Kabasakal'a, iddialara göre Kuşçuburun Mahallesi bölgesinde seyir halindeyken arkadan gelen araç selektör yaptı. Hız sınırını aşmadan yoluna devam eden savcı, defalarca selektör yapılarak taciz edildi. Daha sonra kavşakta savcıyı durduran iki kişi, sorgusuz sualsiz aracın ön ve arka camlarını sopa ile vurarak parçaladı. Aracın camlarını sopalarla kırmaya devam eden iki şahıs, savcıyı da darp etmek istedi. Savcı Zekeriya Kabasakal, bölgeden hızla uzaklaştı. Sinirini alamayan şahıslar savcıyı araçla takip etti. 700 metre ileride polis kontrol noktasına gelen savcı, durumu memurlara anlattı. Hemen arkadan gelen saldırganlar, polis memurları yanında savcıyı darp etmek istemişti.

İHA
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