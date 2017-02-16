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SAVCININ BABASINI SOYANLAR YAKALANDI

Savcının babasını soyanlar yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Parlakkılıç'ın babasının kuyumcu dükkanını soyan hırsızlar yakalandı.

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Zeytinburnu'nda 9 Şubat'ta maskeli ve silahlı yabancı uyruklu 4 kişi, girdikleri kuyumcunun sahibi Hasbi Parlakkılıç ile oğlu Mehmet Ali Parlakkılıç’ı bağlayarak, yaklaşık 6 kilo altını ve bir miktar parayı alarak kaçmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını da çalan soyguncuları çevre kamera kayıtlarından adım adım takip ederek izlerine ulaştı. Soygunu gerçekleştiren 4 şüphelinin araçlarını Zeytinburnu'nda terk ettiklerini tespit eden emniyet güçleri, aracın Sakarya'dan kiralandığı bilgisine ulaştı. Aracı kiralayan kişinin Gürcistan uyruklu G.S. olduğunu öğrenen polis, aracın kiralanışı sırasında yine Gürcistan uyruklu L.M., L.J. ve I.S.K. olduğunu tespit etti. Soygunu gerçekleştiren L.M., L.J. ve I.K.S. Sakarya'da, G.S. ise İstanbul Fatih'te bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gürcistan uyruklu zanlılar; G.S., L.M., L.J. ve S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soyulan Kuyumcu Hasbi Parlakkılıç'ın Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Parlakkılıç'ın da babasıydı.

İHA
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