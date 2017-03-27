Savcının Dursun Özbek'i ifadeye çağırdığı ileri sürüldü

Odatv yazarı Sami Menteş'in haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i konuyla ilgili ifade vermeye çağırdı. Savcılığın genel kurulda ihraç talebinin reddi yönünde oy kullananları araştıracağı da iddialar arasında.

Menteş, Galatasaray üyesi olan ve tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel’in ihraçlarının kulübün genel kuruunda gündeme gelmediğini belirterek "Hükümet kanadından da bu konuda bir talep gelmedi. Bu durum hem hükümetin, hem de Galatasaray kulübünün Sabuncu'nun ve Gürsel’in masumiyetlerinden şüphe etmedikleri yorumlarına neden oldu" diye yazdı.

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