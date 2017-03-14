Savunmasını Kürtçe yapmak isteyince...

Ankara'da, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta askeri araçlara yönelik düzenlenen, 29 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 16'sı tutuklu 68 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan sanıklardan 4'ü savunmalarını Kürtçe yapacaklarını söyledi. Sanık avukatlarından, CMK tarafından atanan 4'ü duruşmadan çekildi.

Ankara Merasim Sokak'ta, 17 Şubat 2016'da gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısına ilişkin, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 68 kişinin yargılanmasına başlanıldı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu 16 sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulundukları cezaevinden katıldı. Duruşmaya ayrıca müştekiler, taraf avukatları ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin özeti okundu.

AVUKATLARI SANIKLARIN DURUŞMA SALONUNDA HAZIR EDİLMESİNİ İSTEDİ

İddianamenin özetinin okunmasının ardından bazı sanık avukatları söz hakkı istedi. Avukatlar savunmaların daha sağlıklı yapılabilmesi için sanıkların duruşma salonunda hazır edilmelerini istedi. Avukatların talebi üzerine mahkeme heyeti, tutuklu sanıklara mahkeme huzurunda savunma yapmak isteyip istemediklerinin sorulmalarına karar verdi. 16 tutuklu sanıktan 12'si mahkeme huzurunda savunma yapmak istediklerini belirtirken, 4 tutuklu sanık SEGBİS ile savunma yapabileceklerini söyledi.

4 AVUKAT SAVUNMADAN ÇEKİLDİ

CMK ile atanan 4 müdafi avukatı, baro tarafından zorunlu müdafi olarak görevlendirildiklerini, sanıkların müdafiliğinden çekilmek istediklerini söylediler. Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, sanıkların müdafiliğinden çekilen avukatların yerine yeni avukatların atanması için Ankara Barosuna yazı yazılmasına karar verdi.

MAHKEME BAŞKANI, SANIĞA TERCÜMAN MASRAFLARINI KARŞILAMASI DURUMUNDA KÜRTÇE SAVUNMA YAPABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kimlik tespiti sırasında sanıklardan Hayrettin Tomak, Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu'nun sorduğu sorulara Kürtçe karşılık verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, tutanaklara geçilmesini isteyerek, "Sanığın Kürtçe olduğunu değerlendirilen bir dille kendini ifade ettiği anlaşıldı" dedi. Mahkeme başkanı daha sonra sanığa, "Daha önceki ifadelerinde Türkçe bildiğin anlaşılıyor. Ancak Kürtçe konuşmak istiyorsan, giderlerini senin karşılaman şartıyla tercüman ataması yaparız" diye sordu. Sanık Kürtçe savunma yapacağını bildirdi. Hayrettin Tomak'ın ardından 3 sanık daha Kürtçe savunma yapacaklarını söyledi.

İLK SANIK SAVUNMASINI YAPTI

Terör eyleminde kullanılan aracın satılmasında aracı olduğu iddia edilen tutuklu sanıklardan İsmail İpar savunmasını yaptı. Davanın diğer sanıklarından Metin Cura'nın arkadaşı olduğunu, Cura'nın kendisine spor bir araçtan bahsettiğini anlatan İpar, "Arabanın hacizli olmasından dolayı ilk başta arabayı almaya yanaşmadım. Daha sonra Hasan Avsan yanıma geldi "ucuz araba lazım" dedi. Aklıma o araç geldi, aracın aramalı olmadığını öğrenince 5 bin TL'ye aldım, 7 bin TL'ye sattım. Ben bu aracın kiralık olduğunu bilmiyordum. Sabıkalı olduğum için suç üzerime atıldı. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

İpar, aracın bombalı saldırıda kullanıldığından haberi olmadığını öne sürerek, terör örgütü ile herhangi bir irtibatı olmadığını söyledi. Terör örgütlerini lanetlediğini anlatan İpar, suçsuz olduğunu ve bu nedenle tahliyesini talep ettiğini ifade etti.