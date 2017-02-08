SAYAN'IN KAPATTIRDIĞI MEKAN İÇİN AKSU DEVREDE

Sayan'ın kapattırdığı mekan için Aksu devrede

Seda Sayan’ın Etiler Şamdan için tahliye kararı çıkarmasının ardından devreye Sezen Aksu girdi.

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Para istemedi

İstanbul gece hayatının 41 yıllık sembol mekanlarından Etiler Şamdan’ın kapısına kilit vuruldu. Mülk sahibi Seda Sayan, altı aydır kirasını alamadığı gerekçesiyle tahliye kararı çıkarttı. O karar öncesi kalbi duran ve kalp pili devreye girmeyince hastaneye kaldırılan işletmeci Mehmet Tuna’ya, Sezen Aksu’dan müjdeli haber geldi.

Ünlü işletmecinin eski eşi Şehnaz Tuna’yı arayan Aksu, Şamdan’ı Kanlıca’daki yalısına taşıyabileceklerini söyledi. Tuna, şöyle dedi: “Sezen Aksu, ‘Ona mekan mı yok, gelsin yalıyı Şamdan yapsın, yeter ki iyi olsun. 5 kuruş para istemiyorum’ dedi. Zaten Sezen Hanım, Mehmet hastaneye yattığından beri her gün arıyor.” 

"Sezen'in bakmakla yükümlü olduğu 1 tane oğlundan başka kim var? 

Mekanın mülk sahibi Seda Sayan, basında çıkan haberlerin ardından Renkli Sayfalar programına telefonla bağlandı. Kendisini eleştirenlere yanıt veren Sayan, şunları söyledi:

 "Sezen'in bakmakla yükümlü olduğu 1 tane oğlundan başka kim var? Ben koca bir sülaleye bakıyorum. 13 yaşından beri çalışıyorum. Ben bu yatırımları tüm ailemin sorumluluğu üzerimde diye yaptım. Kimin kime jest yaptığı umrumda değil. Ben bu yatırımlarım tüm ailemi geçindirebilmek adına tırnaklarımla kazıya kazıya yaptım. Sezen Hanım'ın yaptığı jest konuşuluyor. Heralde yapacak. Helal olsun. Bana bu kadar sitem edeceğinize, adamın mekanına gitseydiniz, adam kirasını öderdi be!

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