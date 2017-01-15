SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ... BÜYÜK ÖDÜLÜ 177 KİŞİ PAYLAŞTI

Sayısal Loto çekildi... Büyük ödülü 177 kişi paylaştı

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 4. kez 6 bilen çıkmayınca, oyun planı gereği büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı.

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Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Bin 53'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 5, 26, 29, 34, 35 ve 36 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 177 kişi 49 bin 816 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 569 kişi 80 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 169 bin 223 kişi 11'er lira 45'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 

Çekilişte, 11 milyon 445 bin 785 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı. 

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 272 bin 593 lira 89 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 269 bin 707 lira 1 kuruş aktarılacak.

AA
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