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'SAZ KEDİSİ' BÖYLE KURTARILDI

'Saz kedisi' böyle kurtarıldı

Nesli tükenme tehlikesinde olan "Saz Kedisi" kurtarma operasyonu böyle görüntülendi.

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Adana'da nesli tükenme tehlikesinde olan yaralı bir saz kedisi, köpeklerden kaçıp gizlendiği konteynırın altında sıkıştı. İğne vurulup bayıltılarak yakalanan saz kedisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince tedavi edilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.

Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'nde köpekler tarafından kovalanan bir hayvanının konteynerin altına sıkıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ise ihbar üzerine Doğayı Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçti. Görevliler bir süre sonra olay yerine gelip kontrol ettiklerinde yaralı hayvanın nesli tehlike altında bulunan ve doğal yaşam alanı Karataş ilçesindeki Akyatan bölgesi olan "saz kedisi" olduğunu belirledi.

'Saz kedisi' böyle kurtarıldı

"Boru ile uyuşturucu iğne sıkılıp hayvan uyutuldu"

Doğayı Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şubesi'nden gelen ekip önce konteynerin altına bakıp hayvanın son durumunu inceledi. Yaralı hayvan boru ile uyuşturucu iğne atılarak bayıltıldı. Bir süre sonra ise bir görevli hayvanı sıkıştığı yerden çıkardı. Saz kedisi kafese konarak Tarsus'a götürülüp tedavi altına alındı. Veteriner hekim saz kedisine bir arabanın çarpmış olabileceğini arka bacağından yaralandığını söyledi.

'Saz kedisi' böyle kurtarıldı

"Nesli tehlike altında koruma altına alınan bir hayvan"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7'nci Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 2013 yılında Saz Kedisi Tür Koruma Eylem Planı çalışmasını yapan ve bu hayvanların en çok bulunduğu Akyatan'da bir süre incelemede bulunan Doğa Koruma Yönetmeni Ayşe Oruç, "Saz kedilerinin yaşam alanları yok olmak üzeredir. Yaban kedilerinin sayıları da gittikçe azalmaktadır. Saz kedisi, ülkemizde tehlike altındaki türlerdendir. Avcılık, habitat kaybı, bataklıkların tarım alanlarına dönüştürülmesi ve kemirgenlerle mücadele sonucu avlarının azalmasıyla tehlike altına girmiştir. Avlanılması yasaktır. Saz kedileri en çok Akyatan'da diğer bir kaç bölgede ise nadiren görülmektedir. Yapılan çalışmada 71 saz kedisi olduğunu ortaya koyduk. Bu hayvanlar devlet tarafından da koruma altına alınmıştır" dedi.

 

'Saz kedisi' böyle kurtarıldı

 

'Saz kedisi' böyle kurtarıldı

İHA
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