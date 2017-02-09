SAZAN BALIĞINDAN SUCUK YAPTI

Sazan balığından sucuk yaptı

Daha önce sazandan çorba, tatlı, çiğ köfte, hamburger, pide ve lahmacun yapan Erzincanlı girişimci, bu balıktan son olarak ürettiği sucuğu marka haline getirmeyi amaçlıyor.

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Erzincan’da bir girişimci, "en kılçıklı balık" diye bilinen sazandan sucuk üretmeye başladı. 

Erzincan’da Fırat Nehri'nin Karasu kolunda yakalanan sazandan çorba, çiğ köfte, hamburger, pide, döner, köfte, lahmacun ve tatlı imal eden Salih Kara, son olarak bu balıktan sucuk üretimi için kolları sıvadı.

Yaklaşık 3 ay önce Gıda Mühendisi Sümeyye Kocatürk ile çalışmalara başlayan Kara, sazan balığının kılçıklarını çıkararak elde ettiği kıymayı sucuğa dönüştürmeye yönelik birçok deneme yaptı. Sazan balığının kılçıklarını özel bir yöntemle ayıklamayı başaran Kara, baharat karışımı ile yoğurduğu balık kıymasını 24 saat dinlendirdikten sonra bağırsaklara basarak sucuk haline getirdi.

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Salih Kara, hedefinin, imal ettiği sucukları kentin markası haline getirmek olduğunu söyledi. Bunun için yaptığı işle adeta hayatının bütünleştiğini vurgulayan Kara, şunları ifade etti:

“Balığı kullanarak çorbadan tatlı, çiğ köfte, hamburger ve pideye kadar birçok şeyi yapabiliyorduk. Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde 2012-2016 yıllarında öğrenim gören yeğenim Sümeyye Kocatürk’ün derslerde sucuğun nasıl yapıldığına dair bilgi edinmesi üzerine bu durum bizde ‘acaba balıktan sucuk yapabilir miyiz’ fikrini oluşturdu. Yaklaşık 2 aydır bunun üzerinde çalışıyoruz ve hayli mesafe kat ettik. Sucuğun sazan balığı dışında deniz balığından imal edilmesi pek mümkün görünmüyor çünkü sazan balığı akan suya karşı yüzdüğü için diğer balıklara oranla biraz daha kas oranı yüksek. Yani sığır etine yakın sıklıkta bir ete sahip. Bununla birlikte sazan balığının bir olumsuz yönü var ki o da çok aşırı kılçıklı bir balık olmasıdır fakat biz sazan balığının kılçıklarını çiğken ayıklayarak balığın etini kıymaya dönüştürebiliyoruz. Böylelikle dünyanın en kılçıklı balığından sucuk üretebiliyoruz."

"Ürünü Erzincan'ın bir markası haline getirmeyi hedefliyoruz"

İmal ettikleri ürünü Erzincan'ın bir markası haline getirmeyi hedeflediklerini bildiren Kara, gördüğü destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erzincan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, omega 3 gibi protein açısından zengin olan ve kalp damar hastalığı riskini azaltan balığın, geleneksel bir Türk ürünü olan fermente sucuğa dönüştürülmesinin başarı olduğunu vurguladı. Daha önce hazırlanmış, dolumu yapılmış ve bekletilmiş balığın tadına baktıklarını ifade eden Ertugay, şunları söyledi:

“Balık etinden sucuk imal edilmiş olması, balığın tüketim oranının az olduğu yaz ayları boyunca yenebilecek bir ürün haline gelmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Çok lezzetli ve yenildiği zaman balık etinden yapıldığı pek anlaşılmıyor. Öyle zannediyorum ki sucuk her balığın etinden yapılacak bir ürün değil. Dokusunun sağlam olması nedeniyle sazan balığının eti bu ürünün imali için oldukça uygun görünüyor. Geleneksel bir ürünümüz olan sucuğun üretiminde balığın kullanılması ve besin maddeleri açısından zenginleştirilmesi çok güzel bir fikir. Umarım yapılan bu ürün başarılı olur ve tüketicilerin damak zevkine hitap eder.”

Gıda Mühendisi Sümeyye Kocatürk de, yaptıkları denemede başarı elde etmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kocatürk, “Derste mikrobiyolojik açıdan incelemek amacıyla sucuk yapmıştık. Amcamın daha önce balıktan köfte, lahmacun ve daha birçok farklı ürün imal ettiğini biliyordum. Sonra, sazan balığını kullanmak suretiyle sucuk üretebileceğimiz fikrini kendisiyle paylaştım. Bu fikrimi makul karşılayan amcam ile birlikte giriştiğimiz birkaç denemenin ardından sazan balığının etinden sucuk imal ederek hedefimize ulaştık ve çok güzel oldu.” diye konuştu.

AA
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