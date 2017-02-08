SCARLETT JOHANSSON'DAN TACİZ AÇIKLAMASI

Scarlett Johansson'dan taciz açıklaması

Ünlü aktris Scarlett Johansson, kadınlar hakkında açıklama yaptı.

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Dünyaca ünlü aktris Scarlett Johansson, 'Kadınlar ayrımcılığa ve tacize maruz kalıyor' dedi.

ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, Hollywood’da yaşanan cinsiyetçiliğe dikkat çekerek, “Kadınlar ayrımcılığa ve tacize maruz kalıyor” dedi.

‘Ghost in the Shell’ filmiyle yakında beyazperdede olacak oyuncu Scarlett Johansson, Marie Claire dergisinin mart sayısına kapak oldu. Aktris, Hollywood’daki cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
Geçtiğimiz yıl Forbes tarafından, ‘En Çok Kazanan Oyuncu’ seçilen Johansson, “Bu durum en çok ücret alan oyuncu olduğum anlamına gelmiyor. Tamamen çok çalışıp çabalamamla ilgili. Belirsiz ve politik bir endüstride çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Hollywood’da dikkat çeken cinsiyet ayrımcılığından da bahseden 32 yaşındaki Johansson, “Çevremdeki olaylara bakınca, herkesin hayatta ne kadar çok mücadele etmek zorunda olduğunu görüyorum. Kadınlar, genel olarak ayrımcılığa ve tacize maruz kalıyor” açıklamasını yaptı.

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