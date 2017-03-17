  • Son referadum anketinde çarpıcı sonuç
  • ''AK Partili 100 milletvekili ''Hayır'' diyecek''
  • Hüseyin Gülerce o iddiasına açıklık getirdi
  • 13 yaşındaki çocuk 8 aylık hamile çıktı
  • 1 Nisan'dan itibaren o borçlar düşürülecek

SCHULZ'DAN HADDİNİ AŞAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI!

Schulz'dan haddini aşan Türkiye açıklaması!

Almanya'da seçimlerde Merkel'e rakip olan Schulz, Türkiye karşıtı açıklamalarıyla öne çıkmaya çalışıyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Başbakan adayı olan Martin Schulz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİL"

Rheinische Post gazetesine konuşan Schulz, "Şu anki durumda Türkiye’nin AB’ye üyeliği kesinlikle mümkün değil.” dedi.

HEDEFİNDE ERDOĞAN VAR

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Schulz, “Avrupa’daki bütün hükümet liderleri Erdoğan’a net bir şekilde kendisinin şu sıralar bütün sınırları aştığını söylemeli.” şeklinde konuştu.

145
-
Melih Gökçek yanlış tuşa bastı, Twitter çalkalandı !Melih Gökçek yanlış tuşa bastı, Twitter çalkalandı !
Mehmet Ali Erbil'i kızdıracak paylaşımMehmet Ali Erbil'i kızdıracak paylaşım
Yılmazer’in iki kızına FETÖ gözaltısıYılmazer’in iki kızına FETÖ gözaltısı
''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''
Fransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar varFransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar var
O adamdan korkunç savunma !O adamdan korkunç savunma !
Üniversiteli genç kıza iğrenç tacizÜniversiteli genç kıza iğrenç taciz
Kadınlar koğuşunun en zengin ağalarıKadınlar koğuşunun en zengin ağaları
Hollanda'nın pabucu dama atılacak !Hollanda'nın pabucu dama atılacak !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS