Schulz'dan haddini aşan Türkiye açıklaması!

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Başbakan adayı olan Martin Schulz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİL"

Rheinische Post gazetesine konuşan Schulz, "Şu anki durumda Türkiye’nin AB’ye üyeliği kesinlikle mümkün değil.” dedi.

HEDEFİNDE ERDOĞAN VAR

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Schulz, “Avrupa’daki bütün hükümet liderleri Erdoğan’a net bir şekilde kendisinin şu sıralar bütün sınırları aştığını söylemeli.” şeklinde konuştu.