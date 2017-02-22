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SDG KRİTİK BÖLGEDE SALDIRIYA GEÇTİ

SDG kritik bölgede saldırıya geçti

PKK'nın Suriye kolu PYD'nin çoğunluğunu oluşturduğu SDG, Cilvegözü Sınır Kapısı karşısındaki Marin kasabasına saldırı başlattı.

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Suriye hükümetine yakınlığıyla bilinen El Masdar haber sitesi, çoğunluğunu terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), Cilvegözü Sınır Kapısı karşısındaki Bab el-Hava sınır kapısı yakınlarında bulunan Marin kasabasını önceki gün ani bir saldırıyla ele geçirmeye çalıştığını yazdı.

Habere göre, SDG, Marin’e girse de sadece birkaç saat kalabildi ve ÖSO’nun karşı operasyonuyla kasabadan çekilmek zorunda kaldı. Marin’in stratejik önemi, Halep vilayetinin kuzeyindeki Azez kentine yakınlığından geliyor. Öte yandan SDG güçlerinin ABD desteğinde dün ilk kez Deyr ez- Zor kentine girdiği belirtildi. Reuters’a konuşan SDG yetkilisi, kentin alınmasının Rakka’nın kuşatılmasında çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Rakka'nın doğusunda bulunan Deyr ez- Zor kentinin büyük bölümü terör örgütü DEAŞ kontrolünde bulunuyor.

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