SEBZE-MEYVEDE FAHİŞ FİYATLARA SON !

Sebze-meyvede fahiş fiyatlara son !

Hükümet, sebze-meyve fiyatlarının fahiş oranda artmasını önlemek için hareket geçti.

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Çalışma kapsamında daha ürünler dikilmeden çiftçiye para vererek bunu satın alan ve ürünün fiyatını kendi belirleyen aracılara bütünüyle sistemden el çektirilecek.

Buradaki finansman açığı tarım birlik ve kooperatifleri aracılığıyla karşılanacak. Bu birlikler vasıtasıyla çiftçiye kredi muslukları sonuna kadar açılacak.

Üreticilerden tüketicilere tedarik zincirinin kısaltılarak sektördeki aracıların azaltılmasını ve fiyatların düşürülmesini sağlayıcı düzenlemeler kapsamında üreticiler ve üretici örgütlerinin piyasada etkin bir şekilde yer alabilmesini teminen vergisel avantajlar da sağlanacak. Burada bir takım teşvik mekanizmaları da hayata geçirilecek. Tüketici aynı anda ürünün tarla çıkış fiyatı ve satış fiyatını görebilecek. Yanlış hasat, nakliye ve paketleme uygulamaları da bitirilecek. Bu konuda standartlar getirilecek.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  yüksek sebze ve meyve fiyatlarını hatırlatarak çiftçilere şöyle seslenmişti: "Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hızlı artışın rasyonel sebeplere dayanmadığını, meselenin üreticileri ve tüketicileri tedirgin ederek, ekonomiyi yavaşlatmak olduğunu kim inkar edebilir? Bakıyorsunuz tarlada domates 1 lira, ama çarşıya-pazara geldiği zaman 7-8 liraya kadar çıkıyor. Ne bu? Bu arada olanlar kimler? İnsaf insaf. Bunları da konuştuk. Bu işe kesin bir çözüm bulmamız lazım. Biz gençken bunları çok kullanırdık, 'aracı tefecilere lanet olsun' derdik. Şimdi buradaki hikâye aslında yine buraya dayanıyor. Ben çiftçime sesleniyorum. 1 yıl önceden senin tarlanı satın alanlar konusunda dikkatli ol, Tarım Bakanlığı tedbirini almalı."

Sabah
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