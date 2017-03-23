Seçim için otobüslerle komşuya gittiler

Bulgaristan'da 26 Mart pazar günü 240 sandalyeli meclis için yapılacak seçime doğdukları topraklarda katılmak isteyen Türkiye'deki binlerce çifte vatandaş yollara düştü.

Bulgaristan seçimleri ardından 3 hafta sonra Türkiye'de referandum için sandık başına gidecek çifte vatandaşların seçim turu hızlandı. Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) genel başkanlığı yapan Lütvi Mestan'ın 10 ay önce kurduğu Dost Partisi, seçimlere Orhan İsmailov'un genel başkanı olduğu Hürriyet ve Şeref Halk Partisi ile oy pusulasının 13'üncü sırasında birlikte girecek. Bu koalisyonun İstanbul Avcılar temsilcisi Bilal Kılıç, aynı zamanda Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de oturan yıllar önce göç eden göçmenlerin oy kullanacağını hatırlatırken, seçmenlere yardımcı olmak için tüm güçleri ile çalıştıklarını söyledi. Seçimden önce belirlenen süre içerisinde bin 200 kişinin elektronik ortamda seçmen kaydı yaptıklarını bunların yanı sıra beyanname olarak bilinen "Deklaratsiya" (Taahhütname) yoluyla yaklaşık aynı sayıda seçmenin oy kullanacağını anlattı. Kılıç, "Çifte vatandaşlarımızın "Deklaratsiya'yı Bulgaristan alfabesi ile doldurması oy kullanacağı gün sandık başkanının karşısında imzaladıktan sonra oyunu kullanması gerekiyor. bin 500 kadar beyanname dağıttık evlerinde dolduruyorlar. Bulgarca bilmeyenlere beyannameleri biz dolduruyoruz" dedi. Bilal Kılıç, Avcılar'daki çalışmaları sırasında bunların yanı sıra Bulgaristan'da oy kullanmak isteyenler ile ilgili ön kayıt çalışması yaptıklarını anlatırken, şöyle dedi:

"Bulgaristan'da oy kullanmak isteyenlerin tercihine göre istedikleri tarih ve saate göre otobüslere binmeleri sağlanıyor. Oluşturulan 4 hat var. Bunlar, Türkler'in yoğun olduğu Ruse (Rusçuk) hattı , Silistre, Kırcali ve Dobriç. Bu hatlara Avcılar Belediyesi Otobüs Terminali'nden otobüsler kalkıyor. Avcılar bölgesi için en az bin 200 vatandaşımız gidip oy kullanacak. Bursa'da bu rakam 4 bin 500 kadar."

Dost koalisyonunun Avcılar temsilcisi Bilal Kılıç, komşudaki seçimde parlamentoya girebilmek için gereken yüzde 4 barajını çok rahat aşacaklarına inandıklarını, Avcılar Bölgesi'nde en az 4 bin oy beklediklerini anlatırken 40 kişilik ekiple aralıksız çalıştıklarını söyledi. Kılıç, "Bulgaristan'dan göç edenlerin yüzde 90'ının Dost'a oy kullanacaklarını görüyoruz. Türkiye'deki orana göre yüzde 80-90 oy kullanacaklarını söylüyorlar. Bulgaristan'da parlamentoya girebilmek için yüzde 4 barajı var. Ortalama rakamlarla 120-130 bin oy gerekiyor bir partiye. Bu sayı katılım oranına bağlı. Katılım oranı yüzde 44 ise; karşılığı tüm partilere 2.5 milyon oy kullanılmış demektir. Bu durumda 115 bin oy barajı aşmak için yeterli. Biz yüzde 4 değil, 7-8'e ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"OY ALMAK VE SATMAK SUÇ"

Kılıç, bir soru üzerine Avcılar'da bir çok yere asılan pankartlarda "Oy almak ve satmak suçtur" ifadesini yazmanın Bulgar yasalarına göre zorunluluk olduğunu kaydederek, "Bulgaristan'da parayla oy alma, kazanma gibi hareketler olduğu için meclis karar almış. Siyasi parti afişlerinde bez afişlerde zorunludur" dedi.

"PROVOKASYON YAPTILAR"

Kılıç, birkaç gün önce Türkiye'nin karşısındaki 3 sınır kapısında bazı milliyetçi provokatörlerin Türk otobüslerine engelleme yaptığını, Bulgar güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini, güvenliğin sağlandığını ifade ederken, "Bu uluslararası kanunlara göre çok yanlış bir şeydi. Seçmenlerimiz kararlıdır, oyunu kullanır. Bulgaristan Türkiye'de sandık sayısını 35 ile sınırlı tutmasa; 130-150 sandık sağlamış olsa bu otobüslere gerek kalmayacaktı. Sivil toplumlar dernekler otobüslerle diğer insanlarımız taşıma organizasyonuna girmezlerdi. Yanlış kararların sonucu ortaya çıkan bir olaydır" dedi.

OTOBÜS TERMİNALİ HAREKETLİ

Komşu'da oy kullanmaya gidecekler için başta Avcılar ve Bayrampaşa olmak üzere İstanbul'un çeşitli kesimlerinden otobüsler kaldırılırken, yanlarında bavullar dolusu eşya götüren çifte vatandaşlar, demokratik haklarını kullanırken, doğdukları toprakları ve orada bıraktıkları yakınlarını görebilmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.