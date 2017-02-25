  • Amerika'dan teröristlere alçak yardım
  • Gökçek'ten bomba iddia !
  • AK Parti referandum startını verdi !
  • On binlerce dijital veri inceleniyor !
  • İstifasına neden olmuştu ! Adı yeni bir listede...

SEÇMEN LİSTELERİ YARIN ASKIDAN İNİYOR

Seçmen listeleri yarın askıdan iniyor

YSK'nın anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırladığı seçim takvimine göre, seçmen listeleri yarın askıdan inecek.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

YSK tarafından anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işliyor.

Buna göre, 18 Şubat'ta askıya çıkarılan seçmen listeleri, yarın (26 Şubat Pazar günü) askıdan indirilecek. Bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanması uygulaması ile yurt dışı seçmen kütüğünün "www.ysk.gov.tr" adresinden yapılan ilanı da yarın sona erecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılan itirazlar, 28 Şubat'a kadar karara bağlanacak.

İHA
402
-
Erdoğan idam konusunda sandığı gösterdiErdoğan idam konusunda sandığı gösterdi
Kendisine tecavüz ettiği iddia edilen şoförü vurduKendisine tecavüz ettiği iddia edilen şoförü vurdu
"O yaşlı dediğin adam geçen...""O yaşlı dediğin adam geçen..."
Tutuklanan piyanist için sıcak kararTutuklanan piyanist için sıcak karar
Ivana Sert yürek hoplattıIvana Sert yürek hoplattı
4 gün önce kaybolmuştu ! Bakın cesedi nerede bulundu4 gün önce kaybolmuştu ! Bakın cesedi nerede bulundu
Darbe sanığı yarbaylar birbirine girdiDarbe sanığı yarbaylar birbirine girdi
"Halka ilk kez soruluyor...""Halka ilk kez soruluyor..."
Yazdıkları senaryo başlarına iş açtıYazdıkları senaryo başlarına iş açtı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS