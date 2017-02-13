Seda Sayan bir mekanı daha kapattırıyor

İstanbul gece hayatının 41 yıllık sembol gece kulübü Etiler Şamdan’a uzun süredir kira alamadığı için tahliye kararı çıkartan Seda Sayan’ın, bir başka mülkü içinde aynı işlemi yaptırdığı iddia edildi.Geçtiğimiz yıllarda oğlu Oğulcan Engin için satın aldığını söylediği mülkte yer alan Cihangir White Mill Cafe’den altı aydır kira alamayan sanatçının, mahkemeye başvurduğu öğrenildi.
10 bin dolar kira aldığı konuşulan mekana açtığı davayı kazanan Sayan, yetkililerden en kısa sürede mülkünden çıkmalarını istedi.Sanatçının mekanın yanı sıra yanında yer alan tarihi dört katlı binayı da satın aldığı ortaya çıktı.Sayan’ın İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde toplamda 50’yi aşkın gayrimenkulü olduğu biliniyor.
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SEDA SAYAN BİR MEKANI DAHA KAPATTIRIYOR
Kira bedelini alamadığı için Etiler Şamdan’a tahliye kararı çıkartan Seda Sayan, Cihangir’deki White Mill Cafe’nin de boşaltılmasını istedi.
İstanbul gece hayatının 41 yıllık sembol gece kulübü Etiler Şamdan’a uzun süredir kira alamadığı için tahliye kararı çıkartan Seda Sayan’ın, bir başka mülkü içinde aynı işlemi yaptırdığı iddia edildi.Geçtiğimiz yıllarda oğlu Oğulcan Engin için satın aldığını söylediği mülkte yer alan Cihangir White Mill Cafe’den altı aydır kira alamayan sanatçının, mahkemeye başvurduğu öğrenildi.
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