Seda Sayan Etiler'in ünlü mekanına kilit vurdurdu

Bir süredir hastanede tedavi gören 'Etiler Şamdan'ın işletme sahibi Mehmet Tuna ile Seda Sayan, uzun süredir kira ödenmediği için karşı karşıya gelmişti. Sayan, sosyal medyada da yer bulan mekanın tahliye edilmesiyle ilgili olarak avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Kira sözleşmesinin 5 yıllık olup 2015 yılının Ekim ayında sona erdiğini belirten Sayan, Nispetiye Caddesi'nde kiraların en az 40-50 bin dolar olduğunu ancak Şamdan'ın kırası için işletme sahibiyle kuru 1,60 olarak sabitlediklerini açıkladı.



Buna rağmen 2016 yılının haziran ayından bu yana kira ödenmediğini belirten Sayan, Mehmet Tuna'nın taahhüdü yerine getirmediği için iki ayrı mahkemeden aldıkları tahliye kararını hayata geçirdiklerini vurguladı.



Bu arada Seda Sayan'ın tüm mülklerinin işletmesini bir süredir oğlu Oğulcan Engin yapıyor. Önceki akşam yapılan tahliye işleminde de Oğulcan Engin'in hazır bulunduğu öğrenildi.